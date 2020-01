ראיתי את "החומה" בביצוע פינק פלויד ב-1979 בלונדון. הגעתי לרוג'ר ווטרס בשדה התירס ליד לטרון. למה לקלקל את הטעם הטוב? שאלתי את עצמי לפני שהגעתי להיכל התרבות בת"א. אבל אחרי הפינק פלויד הישראלי של Echoes, הרכב המתמחה מאז 2006 בגרסאות של שירי פינק פלויד – הייתי אומר ואללה. הרפרודוקציה המקומית אינה מביישת את המקור. 41 שנה אחרי ההצגה באולם "ארל קורט" בלונדון, נראה שהמוסיקה הזו אינה דורשת את הפרסונות המקוריות על הבמה כדי להשיבה לחיים. The Wall היתה תמיד יותר אירוע מוזיקלי רב ממדים מאשר הופעה של להקת רוק. למעשה הפרוייקט הכי תיאטרלי של הפינק פלויד. השאלה היא איך הופכים אותה להצגה-שאו במהדורה חדשה. אם להגיע מיד לשורה התחתונה: נדמה לי שגם רוג'ר ווטרס היה משבח את הגרסה שח "אקוס" כמו שהועלתה בהיכל התרבות.

תזכורת: "החומה" הוא אלבום קונספט כפול, יצירה מוסיקלית דרמטית, שנולדה אחרי"הצד האפל של הירח". רוג’ר ווטרס, הזמר והבסיסט, הגה הרעיון להשתמש במטפורת החומה לביטוי ניכור ומרד בעולם לא אנושי, כשבמרכז הסיפור – חייו של האנטי גיבור רוק סטאר הקרוי פינק, שהופך לקורבן של תהילתו. פינק חי ללא אב (שנהרג במלחמת העולם השנייה) , אמא חונקת מרוב דאגה, מורה הרודה בו בבית ספר. במהלך הזיית סמים הופך פינק לדיקטטור פשיסטי, כשרק מצפונו מצליח לעצור בעדו ומורה לו להרוס את החומה שבנה לעצמו ולפתוח עצמו לחברה. היצירה העוסקת בטוטאליטריות של חברה ושלטון, הולידה שירים מרטיטים כמו "קומפורטבלי נאמב", "עוד לבנה בחומה", "הקרח הדק" , "אמא".

"החומה" אינה היצירה היחידה לעשות הכרה ראשונית עם פינק פלוייד, אבל התברר כי רבים מאוד התוודעו ללהקה באמצעות האלבום הזה.

מה מצפים מהרכב ישראלי, כשהוא עושה קאבר על היצירה? משוגעי פינק פלויד לא הגיעו להיכל כדי לקבל אינטרפרטציות לשירים שהם מכירים בעל פה, גם לא חיקוי, אלא ביצוע מדויק ומהוקצע של המקור. החבורה הבאר שבעית של echoes, הציבה לעצמה את הרף הזה ועברה אותו במקצועיות שנדיר לקבל מהפקה מקומית. אני מדבר על הנגינה של החבורה, הביצועים המהוקצעים (הביצוע של Comfortably numb – פיסגת האירוע) השירה של הסולן קובי אליאס ושל הנגנים שלצידו, התאורה הפונקציונאלית, ובעיקר – הוידיאו ארט המרהיב, שמחליף בצורה אפקטיבית את הפירוטכניקה, שמילאה את הבמה ואת החלל בהופעה שראיתי בארלס קורט בלונדון. במשפט סיכום: "החומה" של echoes מתקרבת אל הדבר האמיתי, עשויה היטב, ומבוצעת ברמה שמתאימה לבמות המרכזיות בעולם. זר כי יגיע להופעה, לא יאמין כי מדובר בחבורה ישראלית.

הרכב: קובי אליאס – סולן, אשר בן ישי – גיטרות, קולות, הלל שיר – קלידים, תכנותים, קולות והפקה מוזיקלית, יוסי שטרית – גיטרות, קולות, שי זריהן בס וקולות, איתמר אבוחצצירא – תופים, קולות, ענת חליבה, יונית צרפתי ומירב זהר וסקר – זמרות ליווי.

וידיאו ארט: גיא נמט ואשר בן ישי

עיצוב תאורה: צקצק (קולטק)

עיצוב סאונד: ניר רווה בידרמן ויוסי שטרית.

צילומים: מרגלית חרסונסקי

Opening – Mr Worm

In The Flash

The Thin Ice

Another Brick 1

The Happiest Days

Another Brick 2

Mother

Goodbye Blue Sky

Empty Spaces

?What Shall We Do Now

Young Lust

One Of My Turns

Don't Leave Me Now

Another Brick 3

Last Few Bricks

Goodbye Cruel World

Hey You

?Is There Anybody There

Nobody Home

Vera

Bring The Boys Back Home

Comfortably Numb

The Show Must Go On

Mr Worm – Slow Version

In The Flesh

Run Like Hell

Waiting For The Worms

Stop

The Trial

Out Side The Wall

