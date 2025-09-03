Ethnic 2000 Vol. 2 הוא אוסף שיצא בשנת 2000 תחת הלייבל Eros Music והכיל מבחר שירים בסגנונות "מוסיקת עולם" – אלמנטים של מוסיקה אתנית, אלקטרונית, ודאונטמפו.

השירים משלבים סאונד אתני עם אלמנטים של אלקטרוניקה (מתאים לקטגוריית "World" ו־"Ethnic").

יש כאן מיזוג תרבויות – נוכחות של מוזיקה יפנית-שקטית (קיטארו), מוזיקה מקומי-קלטית (Loreena McKennitt), קוואלי פקיסטני (Nusrat Fateh Ali Khan), ואמנים כמו Juno Reactor המשתייכים ל־psytrance/worldbeat.

השיר "Nocturne / Evening Chant" של סאנג'יי מישרה וג'רי גרסיה (Sanjay Mishra & Jerry Garcia) מדגים חיבור בין המוזיקה ההודית וג'אז/רוק מערבי.

האוסף מדגים חיבור בין מוזיקת עולם אותנטית כמו נוסראת פאתח עלי חאן הפקיסטני (Nusrat Fateh Ali Khan) ו־ג'יבאן גספריאן (Djivan Gasparyan) הארמני לבין גישה עכשווית י של מוזיקה אלקטרונית.

הוא ממשיך את המגמה של שנות ה־90־2000 שבה מוצגים יצירות של אמנים אתניים לקהל מערבי באמצעות עיבודים מודרניים. וגם מייצג סצינת דאונטמפו שקט, שגרפהעניין בזמנו בקרב מאזינים שמחפשים חיבור רגשי עמוק דרך צלילים אתניים מודרניים.

Ethnic 2000 Vol. 2 הוא אוסף מוסיקלי ייחודי דווקא על רקע החיבור של מוזיקאים מרקעי תרבות שונים בסגנון שקט, אתני ודאונטמפו., שיוצר חוויית שמיעה עשירה ומגוונת.

Sanjay Mishra & Jerry Garcia – Nocturne Evening Chant