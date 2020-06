זה שיר שייכנס מיד לרשימת הכביש שלי. אלחץ על רפיט. בואו נשוחח עם הפרחים, נחוש את הבאזז של הדבורים. מדברים על הריגתם. כשמשהו בוער בתוכה, נינט טייב, מייצרת דרמת רוק, וזוהי דרמה נחושת כוונה, דוברת אמת. השואה האקולוגית היא כבר עניין של הילדים שלנו. מי יציל אותם? We better wake our senses up/ We better take some action.

המנגינה, הקצב, הביצוע – מובילים את המסר למחוזות נגישים. הנתיב המרכזי של הרוק שמכה בך ללא כחל ושרק. ההפקה המוזיקלית של ניצן קייקוב (k-kov) צמודה לתוכן, מטעינה אותו במוסיקה של סרט מתח. חשים את הבאזז מהצליל הראשון. נינט טייב משדרת עוצמה בקו ישיר מהלב למיתרי הקול.

עוד שיר שמבהיר: נינט רוקרית אותנטית, כי העוצמה שלה אמיתית. כל המרכיבים כאן מתחברים לשיר (להיט) שייכנס לרשימת המבוקשים ביותר שלה. יאללה, לוחץ על הגז. עושה עוד רפיט.

*** נינט: "את השיר הזה כתבתי באוקטובר 2019, הרבה לפני שכל הבלגן התחיל. אפשר להגיד שזו היתה קריאה מתוך הנשמה שלי לכתוב את מה שהנפש הרגישה הרבה לפני הרעידה. זה התחיל מדבורה תמימה, שנשענה על רשת חלונות ביתי שבלוס אנג׳לס. רצתי לחדר והרגשתי את הבאז. הכנתי סקיצה ביתית בסטודיו שאני חולקת עם החדר של בתי אמיליה ושלחתי לניצן, מפיק השיר, רציתי לשמוע את דעתו החברית, אנחנו אוהבים לנתח מוסיקה. הוא חזר אלי אחרי שלוש דקות ולראשונה, ביקש להפיק את השיר, זרמתי. נסעתי אליו לאולפן, יוסי הקליט גיטרות, כולנו הרגשנו שמשהו אחר קורה בסטודיו.

אני בארץ כבר ארבעה חודשים, לא תכננתי להישאר כל כך הרבה זמן ולמען האמת, זו פעם ראשונה שיוצא סינגל שלי באנגלית כשאני פה. למדתי שהחיים מביאים איתם את הגלים המתאימים לאותה תקופה, יש בי משהו שנורא מתרגש לקבל ביחד אתכם את הסינגל הזה".

I’ve overheard some evil/ Talking ‘bout killing bees

Take away all their honey/ Out of a summer breeze

?The flowers still believe/ Is that all we got to give

Is that all we got to give?

So come on feel the buzz/ Come on feel the buzz

Is that all we got to give

With every day that pass on by/ I talk to every flower

What have we done to make it right/ Who’s really got the power

?The flowers still believe/ Is that all we got to give?/ Is that all we got to give

So come on feel the buzz/ Come on feel the buzz/ Is that all we got

We better wake our senses up/ We better take some action

?Or else we’ll drown in our own cup/ Who’s gonna save the children

