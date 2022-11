Feels Like Rain שירים ליום סגריר

קול רעם מתגלגל מלווה בפתיחה את גרסת א-הא ל – Crying In The Rain, הרומנטיקה של תחילת השישים. זה היה השיר הראשון של האברלי ברדרס. על השאלה איך מרגיש לילה גשום בג'ורג'יה, רנדי קרופורד משיבה בשיר יפהפה המדבר על מציאת מקום חם לבלות בו את הלילה. גשם כבד יורד. נראה שהיא מרגישה כאילו שיורד גשם בכל העולם. התחושה עוברת.

זהו אוסף שירים שמנסה לשדר תחושות חורף. Rain בכל מקום. "זה מרגיש כמו גשם", שר באדי גאיי יחד עם בוני רייט:

"כאן למטה הנהר/ פוגש את הים/ בחום הדביק אני מרגיש אותך/ תפתחי אליי/ אהבה מגיעה משום מקום מותק, ממש כמו הוריקן/ וזה מרגיש כמו גשם/ וזה מרגיש כמו גשם/ שוכב כאן/ מתחת לכוכבים/ ממש לידך/ ואני תוהה מי את

ואיך מסתדרים?/ מה שלומך, מותק?/ העננים מתגלגלים פנימה/ מעבר לירח/ והרוח מייללת את שמך/וזה מרגיש כמו גשם/ וזה מרגיש כמו גשם"/

17 שירי שירים של מזג אוויר חורפי. את "Stormy Weather" שרה במקור אטה ג'יימס במועדון הכותנה בהארלם. כאן זו גרסת בלוז של ג'ף ליין. טובה להתכרבל. מלנכוליה נפלאה. את "טיפות הגשם יורדות על ראשי" שר במקור בי ג'יי תומאס. הוא לא במצב היה רוח לקבל אותן. הן ביאסו אותו. כאן שר את השיר פרי קומו. רוח נוסטלגית חורפית מחזירה את השיר.

רנדי ניומן שר Rider In The Rain שיר קאנטרי נפלא מהאלבום "Little Criminals" שהלך כך:

Got a gun in my holste r

Got a horse between my knees

And I'm goin' to Arizona

Pardon me boys if you please