First Aid Kit סוזן

צמד הפולק השבדי First Aid Kit הכולל את האחיות ג'והאנה וקלרה סודרברג מחדשות את סוזן הקלאסיקה של לאונרד כהן. הביצוע לקוח מתוך מופע מחווה שערכו השתיים ב-2017 בשטוקהולם לאמן הנערץ עליהi' שהלך לעולמו שנה קודם' ובו ארחו את מיטב האמנים השבדיים העכשוויים. במופע שהוקלט וייצא כאלבום ב-26 למרץ תחת השם, “Who By Fire – Live Tribute to Leonard Cohen” שרות ומקריאות השתיים משיריו ומכתביו של לאונרד כהן.

בפתיח לשירים הן מצהירות: "נשבר לנו להיות לבנות ונשבר לנו להיות שחורות, ואיננו מתכוונות להיות שחורות ולא לבנות. אנחנו קולות עכשיו – קולות חסרי גוף בשמי התכלת ששרים הרמוניות נעימות בגלל מצוקותיכם – – עד שתפסיקו לסבול , ותוכלו להאמין בדברי אלוהים שאמר לכם כל כך הרבה פעמים לאוהוב זה את זה או לפחות לא לנסות או לרצוח בשם איזה רעיון מבחיל, שגרם לו (לאלוהים) להתרחק מכם ולהחשיך את הקוסמוס בצער בלתי נתפס"…

סוזן – לאונרד כהן

