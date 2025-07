Ghost Land – “הצד המסתורי של המוסיקה”, הא אוסף מוסיקה ישראלי-בינלאומי שראה אור באוגוסט 1999 בהפקת הד־ארצי באיסוף ובעריכת שי עמית וניצן קרמר. זהו באלבום אוסף (CD) עם קונספט ברור: חקירת קצוות אווירתיים ומסתוריים של מוזיקה עולמית

בין האמנים והשירים יש: Yanni (“Aria”), Mike Oldfield (“Let There Be Light”), Cocteau Twins (“Throughout the Dark Months of April and May”), Julee Cruise (“Falling”), This Mortal Coil, B‑Tribe, Clannad ועוד. מוסיקה שלרגע מלטפת, לרגע מתרחקת, לעיתים מרחפת ולעיתים יורדת לקרקע.

האוסף מספק חוויית מאזין מגוונת ומאתגרת. השירים נבחרו מתוך סגנונות שונים מאמביינט דרך מוסיקת עולם, קלטית, אלקטרונית – המהווים מעין חקר תחושות אוירה מוזיקליות, שגורם למאזין לצאת למסע מוזיקלי מיסטי שמזמין לחקור, להעמיק ולהרגיש, גם לצאת מהגבולות המוסיקליים של היום-יום לעולמות לא מוכרים.

Ghost Land הצד המסתורי של המוסיקה – Yanni – “Aria” Ode to Humanity… Live At The Acropolis