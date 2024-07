כמה עוד יתגלגלו? אלבום מס. 60. קריירה בת 55. 40 שירים (40 שירים במקום ה-50 שיצאו באלבום משולש) מה מחזיר את החבורה? הכסף? הנעורים הלא אבודים גם בגיל שבעים? ואולי ההכרה שדור חדש גילה אותם.

זה אומר – כמעט 20 שירים מהסיקסטיז מהראשון Come On, קאבר לצ'ק ברי, שיצא ב-1963, 10 שירים מהסוונטיז, איזה 4 מהאייטיז ועוד שלושה מהניינטיז. שני שירים חדשים – Doom and Gloom ו – One More Shot במיטב המסורת.

"סימפטיה לשטן" ו"הונקי טוק וומן" ממשיכים להפעים. גם Miss You נשמע חומר שלעולם לא יחול עליו חוק ההתיישנות. גם Fool To Cry, אחת המלודיות היפות שכתבו ג'אגר וריצ'ארדס. בלוז בריטי במיטבו.

זהו עדיין אחד מהאוספים היותר אותנטיים של הרוק לדורותיו. מסביר מדוע אנחנו עוסקים באגדות. הרולינג סטונס בדיסק הכפול אינם נשמעים כמי שצריכים להצטדק על איזשהו טרנד חזרה לאחור, גם לא אנכרוניזם. לא יודע כמה שנים האבנים ימשיכו להתגלגל. מה שבטוח שהקאמבקים האלה מזכירים שקיימת עדיין להקת ענק בחיים. וגם אחרי שתשבוק, הרולינג סטונס תישאר רלוונטית לנצח. למעשה, צעירה לנצח.

GRRR! הלהיטים הגדולים – Brown Sugar

;

Disc: 1

1. Come On

2. Not Fade Away

3. It's All Over Now

4. Little Red Rooster

5. The Last Time

6. (I Can't Get No) Satisfaction

7. Get Off Of My Cloud

8. As Tears Go By

9. 19th Nervous Breakdown

10. Have You Seen Your Mother, Baby, Standing In The Shadow?

11. Paint It, Black

12. Let's Spend The Night Together

13. Ruby Tuesday

14. Jumpin' Jack Flash

15. Street Fighting Man

16. Sympathy For The Devil

17. Honky Tonk Women

18. You Can't Always Get What You Want

19. Gimme Shelter

20. Wild Horses

Disc: 2

1. Brown Sugar

2. Tumbling Dice

3. It's Only Rock 'N' Roll

4. Angie

5. Fool To Cry

6. Beast Of Burden

7. Miss You

8. Respectable

9. Emotional Rescue

10. Start Me Up

11. Waiting On A Friend

12. Happy

13. Undercover Of The Night

14. Harlem Shuffle

15. Mixed Emotions

16. Love Is Strong

17. Anybody Seen My Baby?

18. Don't Stop

19. Doom And Gloom

20. One More Shot

הרולינג סטונס פייסבוק