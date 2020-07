Haim – Women In Music Pt. III

בנות "חיים" עדיין אינן מאמינות שזה קורה להן אפילו אחרי כל שנות ההצלחה. הגרדיאן והטלגראף הבריטיים נתנו לאלבום השישי שלהן ציון 100. אין כאן טעות – 100. בשורה התחתונה המבקרים קובעים כי ההשפעות האקלקטיות של האחיות לוס אנג'לס הצטלבו סוף סוף באלבום הטוב ביותר שלהן עד כה. בשורה הלפני תחתונה מדובר במקבץ 16 שירים אפביט, שמציג נפלא את אהבתן לרוק שנות ה -70, לפופ הנוצץ של שנות ה -80, לריתם נ' בלוז של שנות ה-90 ולמוסיקת האלקטרו של שנות ה-2000.

ההסגר לא עצר את שלוש בנות Haim. הן רק דחו את הוצאת האלבום בשלושה חודשים בגלל הקורונה. הסולנית דניאלה שרה על חיים ללא תשוקה מוגדרת בלוס אנג'לס: "התעוררה ליד ההגה בקצה העיר / הכל נראה אותו דבר בכל קילומטר / צורחת כל מילה מ'שני הצדדים עכשיו'" בשיר I Know Alone.

האלבום נכתב בעיקרו מנקודת המבט של דניאלה על המאבק בדיכאון, בידוד וחרדות. בשיר הנ"ל (‘I Know Alone’) היא נאנחת: "ימים מתארכים כמו לספור קוביות מגדלים על הכביש / רק אני מרגישה כך/ ואני לא רוצה לדבר על זה". מי שיקח את החוויה אל טראומת הסגר בארה"ב – כננראה לא יטעה.

הזמרת דניאלה, הבסיסטית אסטה והגיטריסטית, אלנה, חוו כולם דיכאון בזמן שכתבו נשים במוזיקה חלק III, תרגמו את תחושת הדאון למוזיקה עשירה דרך הפילטר הייחודי שלהן. האלבום מהווה תהליך אמיתי ראשון שלהן לכתיבת שירים רגשית, דניאלה מתווה תחושת ניתוק בחלומות שאף אחד לא יכול לקרוא, מיטות זרים ובגדי אוהבים מנוכרים. מצד שני המוטו הוא לחיות ללא פחד וחששות

שיר כמו Don't Wanna הוא פופ-רוק משומן שמתחיל בריף גיטרה עשיר המבעבע מעל קצב מהודק של בס-תופים השיר מתעד רומן אהבה של גאות ושפל, בו הגברת מחפשת לייצב את ספינה האהבה במילים: "ובכן לשנינו היו לילות / להתעורר במיטות כזרים / אבל אני לא רוצה, לא רוצה / אני לא ' אני לא רוצה לוותר עדיין". בכתיבת השיר היה מעורב Rostam Batmanglij, לשעבר איש ה – Vampire Weekend. המפיקים הם דניאלה, אריאל רכטשייד ורוסטאם.

'עכשיו אני נמצאת בזה' – ‘Now I’m In It’ מונע על ידי באס רוטט ותופים תזזיתיים – שיר שסוחב וסוחף לתוכו. בעיבוד האקוסטי של 'הייתי במורד' ‘I’ve Been Down’, דניאלה במצב רוח מתריס, בעקבות הודאתה שהיא "קלטה את חלונות הבית", אבל "אבל אני עדיין לא מתה" קולה הנואש מלווה בצליל גיטרה עדין, גם הקולול המלווים של האחיות מרככים את תחושת הדאון הקשה. ב'הללויה' הן חולקות את הכוח שהן נתנו זו לזו בתקופות חשוכות. ב'אדם מהמגזין' ‘Man From The Magazine’ בהשראת ג'וני מיטשל, "חיים" מספרות על אירועים מהקריירה שלהם עד כה, כמו שהבסיסטית אסטה נשאלה אם היא "עושה את אותם פרצופים במיטה" כמו שהיא עושה על הבמה.

"חיים" מתנתקות ממה שציפו לקבל מהן, הולכות לנתיב נועז ונסיוני, מחטטות בפצעים, נוגעות בעצבי הפגיעות, מה שהופך את האלבום לאחד ויחיד.

וידיאו: Don't Wanna



וידיאו: The Steps



וידיאו: Now I'm In It





Hallelujah

וידיאו: I Know Alone