נמרחים על בלדת האהבה הזו בגרסת רוד סטיוארט, אבל הגרסה המקורית היא של להקת Crazy Horse המוכרת בעיקר כלהקת הגיבוי של ניל יאנג. החבורה הזו הוציאה בשנת 1971 את אלבום הבכורה (שנקרא כשם הלהקה – "קרייזי הורז") שהוכיח שהם יכולים לעמוד בזכות עצמם. היוצר שדחף מאחור היה היה דני וויטן, גיטריסט הקצב שלהם וסולן הראשי. וויטן כתב את השיר הזה, שהוא בלדה נוגעת ללב על אדם כל כך שבור לב, שהוא לא רוצה לדבר על הכאב שלו, ומבקש מאהובתו פשוט להקשיב לליבו. וויטן נאבק באותה עת בהתמכרות להרואין, ונפטר שנה לאחר מכן מנטילת מנת יתר של וליום ואלכוהול. וויטן השאיר לדורות הבאים את אחת הבלדות הגדולות שנכתבו אי פעם. יחד עם דני וויטן היו ב"קרייזי הורז" נילס לופגרן, ג'ק ניצשה, רי קודר, בילי טלבוט וראלף מולינה.

רוד סטיוארט הקליט את השיר הזה לאלבומו Atlantic Crossing משנת 1975, שהופק על ידי טום דאוד. סינגלים נוספים שיצאו מהאלבום הזה – "Sailing" ו- "This Old Heart Of Mine".

בהופעות חג המולד של סטיוארט בלונדון באותה שנה, הוא נדהם כאשר מעריציו החלו לשיר את הפזמון של "אני לא רוצה לדבר על זה" יחד איתו. הוא הוריד מקרופון ונתן לקהל לשיר, כשהא צופה בו. בגלל ההתלהבות הברורה מהשיר הזה, החליטו בחברת התקליטים של סטיוארט להוציא אותו כסינגל הבא שלו בשילוב עם "The First Cut Is The Deepest". הסינגל שהה במקום הראשון במשך ארבעה שבועות בבריטניה. מאז השיר הוא מהמבוקשים ביותר של סטיוארט, ומופיע דרך קבע ברשימות השידור שלו. לשיר הוקלטו קאברים רבים ביניהם זה של Everything But The Girl בשנת 1988, שהקנה להם לראשונה מקום בעשרת הגדולים של מצעד הסינגלים הנמכרים ביותר בבריטניה.

רוד סטיוארט – I Don't Talk About It בטקס פרסי הבריטס 2020

I can tell by your eyes

That you've prob'bly been cryin' forever

And the stars in the sky

Don't mean nothin' to you, they're a mirror

I don't wanna talk about it

How you broke my heart

If I stay here just a little bit longer

If I stay here, won't you listen to my heart?

Whoa, heart

If I stand all alone

Will the shadow hide the color of my heart?

Blue for the tears, black for the night's fear, heart

And the stars don't mean nothin' to you, they're a mirror

I don't wanna talk about it

How you broke my heart

If I stay here just a little bit longer

If I stay here, won't you listen to my heart?

Whoa, heart, my heart, whoa, heart

I don't wanna talk about it

How you broke my heart

If I stay here just a little bit longer

If I stay here, won't you listen to my heart?

Whoa, heart, my heart, whoa, heart

My heart, whoa, heart, my heart, whoa, heart

Writer/s: DANNY WHITTEN

mute max volume previous play stop next repeat shuffle Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin

דירוג: