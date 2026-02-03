הלהיט הענק של I Was Made For Lovin’ You של להקת Kiss חצה זה עתה את רף מיליארד הצפיות ביוטיוב. השיר יצא במקור בשנת 1979 כסינגל המוביל מתוך אלבום האולפן השביעי של להקת הרוק האייקונית, Dynasty.

“I Was Made For Lovin’ You” סימן את שיתוף הפעולה הראשון של הלהקה עם הכותב דזמונד צ’יילד, שלימים יכתוב שירים לאלבומים רבים של KISS. מדובר היה בסטייה בולטת מהסאונד ההארד־רוק המזוהה עם הלהקה.

השיר הגיע למקום ה־11 במצעד ה־Billboard Hot 100, והקליפ מציג את הלהקה מבצעת את השיר באיפור הבמה המזוהה שלה באולם Savannah Civic Center שבג’ורג’יה.

באוקטובר הלך לעולמו אייס פרהלי, הגיטריסט הראשי המקורי והססגוני של הלהקה ואחד ממייסדיה. פרהלי שהיה בן 74, סבל מבעיות בריאות ואף אושפז לאחרונה בעקבות נפילה, שאילצה את ביטול תאריכי סיבוב ההופעות שתוכננו לו לשנת 2025.

ג’ין סימונס ופול סטנלי נמנים עם הנבחרים להיכל התהילה של כותבי השירים (Songwriters Hall of Fame) שייכנסו אליו מאוחר יותר השנה. בין המצטרפים הנוספים: טיילור סוויפט וטריקי סטיוארט.

בשנה שעברה ציין האלבום Dressed To Kill חמישים שנה לצאתו, עם מהדורת דלוקס רחבת היקף הזמינה במגוון מארזים ייחודיים.

הייחוד של להקת KISS טמון בשילוב נדיר בין מוזיקה, דימוי חזותי ותפיסת מופע, שהפך אותה לאחת מלהקות הרוק האייקוניות והמשפיעות ביותר בהיסטוריה. האיפור לא היה רק גימיק – הוא יצר מיתולוגיה סביב הלהקה והפך את החברים לדמויות על־אנושיות כמעט, שקל לזהות מיד. KISS העלתה את רף מופעי הרוק:אש, זיקוקים, עשן, פלטפורמות מתרוממות, יריקות דם (של סימונס), גיטרות מתפוצצות ועוד. ההופעה נתפסה כחוויה כוללת, לא רק קונצרט.

המוזיקה של KISS נשענת על ריפים ברורים, פזמונים גדולים ומבנים פשוטים יחסית – רוק שנועד להיות ישיר, אנרגטי ונגיש, בלי יומרות מורכבות מדי. זה איפשר להם להגיע לקהל רחב מאוד.

הלהקה הייתה חלוצה בהפיכת להקת רוק למותג עולמי: מרצ’נדייז אינסופי (חולצות, בובות, קומיקס, משחקים, ארונות קבורה ועוד), לוגו אייקוני, ושיווק אגרסיבי. ג'ין סימונס בפרט זוהה כמי שראה ב-KISS לא רק להקה, אלא אימפריה.

הייחוד של KISS הוא בכך שהיא לא רק להקה, אלא חוויית רוק כוללת – שילוב של מוזיקה קליטה, דימוי חזק, מופעי ראווה ותודעת מותג. היא הוכיחה שרוק יכול להיות גם תיאטרון, גם בידור גדול, וגם עסק משגשג – וכל זה בלי לוותר על אנרגיה ומרדנות.

Kiss המובחרים

