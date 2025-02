"It's My Life" של בון ג'ובי הגיע למיליארד האזנות בספוטיפיי. הוא הלהיט השלישי מהלהיטים הקלאסיים של הלהקה שמגיעים למעמד זה, בהמשך ל"Livin' On A Prayer" בינואר 2023 ו"You Give Love A Bad Name" ביוני 2024.

"It's My Life" שוחרר במקור כסינגל הראשון מתוך אלבומה השביעי של בון ג'ובי רב-הפלטינה Crush ביוני 2000. הוא נכתב על ידי ג'ון בון ג'ובי, הגיטריסטים ריצ'י סמבורה ומקס מרטין, ובהפקה משותפת של לוק אבין, הגיע לשיא למקום הראשון בארה"ב וב-9 מדינות באירופה. השיר מתייחס לאותו זוג ממעמד הפועלים שג'ון ג'ובי וסמבורה כתבו עליו ב-“Livin’ on a Prayer”משנת 1986.

ביולי 2021, "It's My Life" הגיע לציון דרך משמעותי נוסף, כאשר הסרטון הרשמי שלו הגיע למיליארד צפיות ביוטיוב – והפך לשיר הראשון של בון ג'ובי שעושה זאת. את הקליפ של "It's My Life" ביים וויין אישם שבעבר הוביל מספר סרטונים עבור הלהקה, כולל "In These Arms", "Bed Of Roses" ו-"Someday I'll Be Saturday Night".

בהתבוננות על הצלחת ג'ון בון ג'ובי אמר "כשכתבתי את "It's My Life", חשבתי שאני כותב בצורה מאוד מפנקת על החיים שלי ועל המקום שבו אני נמצא בהם. לא הבנתי שהמשפט 'זה החיים שלי' ייחשב על כולם – על ידי בני נוער, על ידי בחורים מבוגרים, מכונאים, מה שלא יהיה. 'אלה החיים שלי, ואני לוקח עליהם משליטה'. כולם קצת מרגישים ככה מדי פעם".

It's My Life – על השיר

בון ג'ובי – It's My Life