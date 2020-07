'אהבה, מוות וריקודים', אלבום שני לסינגר-סונגרייטר הבריטי ג'ק גאראט. יש כאן כמה שירים ששווים יותר מ – repeat. גאראט מתרגם את רגשותיו לשירים שנכתבו מנקודת מבטו של מישהו שחי בעצב תמידי, שעבר דיפרסיות וחרדות שהשפיעו על הנפש על ההחלטות שקיבל לבד.

גאראט אומר כי כתב את האלבום כיצירה אישית שמיועדת לכל, במיוחד למי שחפצים לרקוד, אבל לא בהכרח רוצים לצאת בשבת. מוזיקת ריקודים לאנשים שלא רוצים לרקוד…מוזיקה שלא אכפת לך אם אתה קם או מתיישב.

הכישרון המוזיקלי של גאראט מתבטא ברגישות למנגינת פופ שמשרטטות את הלכי נפשו, אם זה הסינגל הראשון "Time", השיר שפותח את האלבום – "Return Them to the One", ובהמשך "Mara". הטקסט של "Time" נשמע כמו הערה נפשית עצמית לא לוותר: "אתה חופר בטרוף ומפוחד … אבל הזמן לצידך." המילים הראשונות שאתה שומע "אהבה, מוות וריקודים" הן: "אני לא האירוע המרכזי, לא תיקחי אותי כמו שאני?"

המילים הראשונות שאתה שומע על "אהבה, מוות וריקודים" הן: "אני לא האירוע המרכזי, לא תיקחי אותי כמו שאני?" אחר כך יש התייחסויות לבריאות הנפש, לתרופות, לביקורים אצל הרופא: Get in My Way מוצא את גאראט אוכל את עצמו בגלל ביקורות גרועות וציפיות מסחריות, בעוד ב"Mara" מציע שהוא מצא איזשהו שלום באמצעות בודהיזם או מדיטציה. השיר שמבוסס על הסיפור המסופר בבודהיזם על שד המוות, עולה בקנה אחד עם הפתיחות שלו ביחס לבריאותו הנפשית – לא לתת לשדים האישיים שלו להביס אותו.

“Doctor Please” מספר על תחושה של נטל, "אם הבית הוא המקום בו הלב / שלי זקוק לתיקון / קורות העץ אינן יציבות / יש עשן באוויר".

“She Will Lay Me Down On The Stone” "היא תניח אותי על האבן" היא מכתב למוות שישמור על אשתו כשהוא ילך, ועדין – "אני מתחנן שתתן לי הישאר כאן / עדיין יש לי הרבה שנים לדעת". גאראט לפי האלבום הזה הוא ישאר גם ישאר.

וידיאו 1: Better

וידיאו 2: Time





Jack Garratt Love, Death & Dancing

דירוג: