Jericho שרים שיר מהסוג השאנטיי. השיר מטיף לאמונה שהרצון בטוב ירפא. המנגינה, הקול המשתוקק, המעטפת האקוסטית מצילים את מקלישאתיות נדושה. זה סוג מוכר מהאולד סקול פולק של רוך נוגע ומחלחל ונאיביות אותנטית משכנעת.

להקת פולק רוק באנגלית מתוצרת מקומית עלולה להישמע תעתיק של עשרות להקות אמריקאיות/ בריטיות מעידן פריחת הז'אנר בשבעים. Jericho מצליחה להישמע אמיתית בשיר שכתב אביב שטיין, בשירה של נטלי פולק, אמריקאית אשר עשתה עליה מלוס אנג'לס לפני כשש שנים.

"תן לכוכבים לרפא את ליבך/ תן לאהבה להיכנס/ תן ללילה לנצור את החלומות שלך/ כי החיים מתחילים כאן/ זה מקיף אותך/ עף במעגלים/ מראשך למטה לרגליך/ זה מה שמוריד אותך/וגורם לך לבכות/ זה מה שמעלה אותך ומניע את הכנפיים שלך/ תן לכוכבים לרפא את ליבך/היום בלילה"

נכון, גם המילים, גם המנגינה משדרות פשטות. אין כאן מנגינה מורכבת, אלא יותר בנייה ההדרגתית של מהלך מוסיקלי-אמוציונאלי שמייצר מתח בונה בלי דרמות גדולות-מן-החיים, השזירה של חשמלית מצוינת. החזרה על המוטיב המוביל של "תן לכוכבים לרפא את ליבך היום בלילה" מחזקת את הכוונה שגלומה באמונה הזו.

Jericho – Let The Stars

Let the stars heal your heart

Let love come in

Let the night hold your dreams

Because life begins here

It comes around you

It flies in circles

Up your head down your feet

Its what bring you down

And makes you cry

Its what takes you up and move your wings

Let the stars heal your heart

Tonight

From a far away land

Or from the corner of your street

You dont know where it goes

But you can feel what it brings

It comes around you

It flies in circles

Up your head down your feet

Its what bring you down

And makes you cry

Its what takes you up and move your wings

Let the stars heal your heart

Tonight