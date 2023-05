Kayma Blue

יש שירים שהאזנה אחת מובילה אותך לחפש את היוצר. עשיתי חיפוש באתר הזה. מצאתי: Kayma. שם הבמה של המוזיקאי של אורי טולדנו (*), בנו של הזמר אבי טולדנו. כתבתי עליו ועל השיר "Learn To Say No" – רוק ישראלי ליצוא, כי הוא נשמע הכי לא רוק ישראלי.

גם ב- Blue אין שום סממן ממוצאו. זהו פולק מלודי אולד סקול מעודן, הרמוני להפליא, מושר באיפוק סולידי. Kayma שר על תחושת blue (דפרוס) גם במצב שאין לו סיבה לחוש כך, למעשה על הניגוד בין מצב ה"בסדר" כביכול ולתחושה הפנימית.

האם יש מצב של אושר צרוף תמידי? כשאנרגיית החיים שלך זורמת בסרקולציה מתמדת אתה מאושר, וכאשר היא לא זורמת – אתה מדופרס. אתה רוצה לעזוב הכל. אתה מאשים את "אזור הנוחות" שלך. אושר באמת אי אפשר לקנות. כשאתה חש blue, אתה חסר אונים.

צליל אקוסטי למהדרין, קול רגש גבוה, מנגינה שמסנכרנת עם התחושה. עיבוד – עקב בצד אגודל. ה – Blue הזה ילך עם Kayma לאורך כל הדרך – יעשה לו רק טוב. תעודת יצוא שמרחיקה אותו מכאן.

למרות שאני מסתדר/ ואני תמיד תחת אורות בהירים

לפעמים זה פשוט המון / ואנחנו אפילו לא מבינים למה

אבל לפעמים אין שום דבר שאתה יכול לעשות / כאשר אתה מרגיש למטה, מרגיש בלו (מדופרס)

שום דבר שאתה יכול לעשות כשאתה מרגיש בלו

* נגינה מלימוד עצמי בגיטרה, פסנתר ותופים מגיל 12, בהמשך – תהליך של כתיבה, יצירה והפקת שירים. בדף הביוגרפיה שלו נמצאת ניו יורק. התחיל בנדל"ן, ואחר כך התגלגל לאל.איי ונשאר שם למעלה מארבע שנים. תקופה שבה התחתן, התגרש, פתח עסק שקרס, גם למד ב-SAE, קולג' יוקרתי ללימודי סאונד.

בעקבות הלימודים פתח אולפן משלו, הפיק פרסומות לטלוויזיה והשתלב בתעשיית הפרסום תחת המותג snowstar.company. מקור פרנסה משמעותי מצד אחד, אבל גם סיבה לתסכול מתמשך של משבר זהות יצירתי, שמוליד בסופו של דבר את Kayma, גוף שהוא תוצאה של תהליך ארוך של חיפוש עצמי ואינספור שעות אולפן.

אלבום הבכורה של Kayma יראה אור בחודשים הקרובים. קדם לו האיפי Mid Side Notes שיצא בקיץ שעבר, בלט מתוכו הסינגל "Learn To Say No" שהפך ללהיט ענק ברדיו האיטלקי וגרף הישגים מרשימים מאוד לאמן ישראלי עם אי פי ראשון: מקום 3 במצעד השירים הויראליים של ספוטיפיי איטליה, טופ 20 במצעד ההשמעות ברדיו האיטלקי, ומקום 1 ב- Discovery של שאזאם איטליה (מעל 200 אלף שיזומים) והופעות בפסטיבלים הגדולים כגון ״Battiti Live״ בגליפולי ופסטיבל הקיץ בפאדובה.

** מגיע להופעות – פאב הפרה (29.5) בארבי ת"א (10.6)

KAYMA Blue

I’m gonna quit the job I worked hard to achieve

Just wanna leave the girl I’ve dreamed of all my life

I can’t stand the people in my city/ But elsewhere I’ll be bored

Until the me and I fall deeper to a strife

I’ve got the feeling I’ve been waiting far too long

Infatuated with a moment till it’s gone/ I can’t lit the fire when I’m alright

I blame the comfort zone/ It is the hurt, that gets you strong

And even though I’m doing alright/ And I’m always under bright lights

And I say I’ve done a whole lot/ But I never do it quite right

Nothing you can do

When you’re feeling down, feeling blue

Nothing you can do when you’re feeling blue

I’m gonna break the rules I was taught to obey

Just wanna be the man that looks the other way

I’d do the meadows in a heartbeat/ But that's not for today

I’ve built a bridge but never crossed the other way

Can't find a reason to pursue a dusty dream

Can't lift the screen that blinds my endless self esteem

Times I've been driven with a cause/ I used to run without a pause

But never took the time to find out what it means

And even though I’m doing alright/ And I’m always under bright lights

But sometimes it’s just a whole lot/ And we don’t even understand quite why

But sometimes there’s nothing you can do/ When you’re feeling down, feeling blue

Nothing you can do when you’re feeling blue

