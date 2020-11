שיר הפוסט-דיסקו, האפ ביט דאנס היה הלהיט היחיד של Kool & The Gang שהגיע למקום הראשון במצעד האמריקני ב-1981, נחשב לאחד השירים המבוקשים במסיבות, בחתונות, בר מצוות, אירועי ספורט ובשאר אירועים של חגיגות. הסיבה נעוצה בשלוש מילים – "party", "good times" ו – "celebration". השיר נחשב אחד מלהיטי הרדיו הגדולים בכל הזמנים. הזמרת קיילי מינוג עשתה לו גרסת כיסוי ב-1991.

Kool & the Gang מג'רסי סיטי היא אחת הלהקות היותר פעילות במוסיקה מאז הקמתה ב-1964 כהרכב ג'אז, סול, ריתם אנד בלוז ודיסקו. שמו הראשון של ההרכב היה Jazziac. הלהקה עברה כמה גלגולים. היא החלה את דרכה בסגנון ג'אז מובהק, אברה לפאנק ולר-נ-ב ובהמשך – פופ פאנק ועד אלקטרו פופ בתחילת שנות האלפיים. הלהקה מכרה למעלה מ-70 מיליון תקליטים ואלבומים.

קונאלד בל יוצר השיר סיפר כי השיר נולד אחרי קרא בכתבי הקודש את מעשה בראשית, כאשר אלוהים מודיע על יצירת בן האנוש, והמלאכים חוגגים איתו את האירוע. המושג Celebration נועד גם לומר כי בכל רגע נתון, בכל מקום מישהו חוגג משהו.

חברי הלהקה הבולטים בהרכב המשתנה היו רוברט "קול" בל שכונה "מוחמד באייאן" – בס, קונאלד (קאליס באייאן) בל – טנור סקסופון, ג'יימס ג'י.טי. טיילור – זמר ראש, גורג' בראון – תופים, לארי גיטנס – חצוצרה, דניה תומאס – סקסופון אלט, קלייד צ'ארלס סמית' – גיטרה, ריק ווסט – קלידים.

Kool & The Gang Celebration – מילים

Yahoo! This is your celebration

Yahoo! This is your celebration

Celebrate good times, come on! (Let's celebrate)

Celebrate good times, come on! (Let's celebrate)

There's a party goin' on right here

A celebration to last throughout the years

So bring your good times, and your laughter too

We gonna celebrate your party with you

Come on now

Celebration

Let's all celebrate and have a good time

Celebration

We gonna celebrate and have a good time

It's time to come together

It's up to you, what's your pleasure

Everyone around the world

Come on!