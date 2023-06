רובי ויליאמס Let Me Entertain You Tour פארק הירקון 2015

"מיי ניים איז רובי פאקינג וויליאמס". ואני הולך לשחק אותה יותר גדול מכל מה שראיתם ממני עד עכשיו. אתם רוצים אותי בחצאית מיני שחורה, בקרני שור על ראשי, בתדמית בד בוי. בבגדי מנצח תזמורת. אין בעיה. אתם רוצים אותי קווין, ג'ורג' מייקל. הולך. תקבלו כמה שתרצו מהדאווין של עצמי.

זה מתחיל בשיר "תנו לי לבדר אתכם" שפותח את ההצגה, זה שנתן לויליאמס את השם לטור הנוכחי שלו. ויליאמס אכן חושב ומתכוון במונחים של תנו לי לעשות לכם שאו. הבחור למד את המקצוע ומתמחה בו. הוא בא לבדר במוסיקה, בריקודים, בלבוש פסיכי, במה שנקרא on-stage persona.

ויליאמס הגיש שעתיים עם הלהיטים הגדולים – Feel, Angels, Millenium, Rock DJ, Candy פלוס קאברים ל ג'ורג' מייקל של No Regrets ועד ל"רפסודיה בוהמית" (בדואט וידיאו עם קווין ופרדי מרקורי) ו – We Will Rock You של קווין.

הזמר הבריטי, לשעבר Take That הגיע לכאן כדי לשחק אותה יענו דימוי בדרן ראש קצת מופרע, עם כל הקעקועים ועם תבלין פרובוקטיבי לתמהיל הבידורי בחצאית מיני שחורה המורמת מעל ברכיו כשהוא שר. המוסיקה היא מיינסטרים אקלקטי, רוק, רוק כבד, אקוסטי, רגאיי, סווינג, אקפלה. קברט. ריגושים? מעטים. Come Undone הנוגה והדרמטי, שיר שמתייחס לימים שהיה מכור להירואין – שעשה לי את זה. "מיליניום", ההימנון של וויליאמס, שנכתב לקראת כניסת שנת 2000.

ויליאמס בא לעשות שאו בצליל גדול, לעיתים בומבסטי, שממש מחבל בכמה שירים שעוסקים באספקטים פרובלמאטיים בחייו של כוכב רוק, לרובי אין שום כוונה להיכנס לפילוסופיות סרקסטיות או לעומק הוידויים האישיים ("מונסון", "בדרך למנדליי") בערב הזה. הוא בא לספק מופע בידור מתוזמן היטב כולל זמרת הליווי, וידיאו, תיזמורים. העלאת בחורה מהקהל לצורך ביצוע Candy בפעלול וידיאו קיטשי. הכוריאוגרפיה ? ככה. הבידור והבדיחות – לא נפלתי. הפירוטכניקה – בסדר.

הייתה תחושה שהוא לא רק מאוהב במה שעושה, אלא הוא זקוק לאהבה/ האם וויליאמס רוצה להיות הפרדי מרקורי החדש? איזו שאלה. בטח רוצה! הוא לא, אבל הוא קרוב. מה שבטוח: את מנת הבידור הוא מספק למי שאוהב סוג כזה של ספקטקל רוק .Let Me Entertain You – הבטיח וקיים.

*** מוזר לשמוע מזמר ביקורת על קהל. אולי זה באשמתו. לגבי "אהבת הקהל הישראלי": הקהל הגדול הורחק מהבמה. מי שלא שילם כ-1200 שקלים לגולדן רינג , אלא 400 (לדשא), קיבל רובי ויליאמס במרחק כזה, שרק מסכי הוידיאו הגדולים יכולים היו להושיעו. כלומר לויליאמס לא הייתה תחושה של מסת מעריצים הגדולה. חוץ מזה, האיש באמת בבעיה אם הוא מאשים את הקהל.

שירים: Carmina Buranaa , Let Me Entertain You , Rock DJ , Monsoon , Come Undone, Royals / Bodies , The Road to Mandalay , Minnie the Moocher , Supreme Swing, Ignition , Shout , Motherfucker , Better Man (with Peter Williams), We Will Rock You / I Love Rock'n'Roll (Queen cover), No Regrets (George Michael cover), Candy , Feel , Millennium , Kids (with "Whole Lotta Love" like intro)

Encore

Bohemian Rhapsody (Queen cover), Angels / She's the One

צילום: סיוון פרג'

וידיאו: רפסודיה בוהמית