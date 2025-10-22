הזמר הקליט הודעה עבור אביתר דוד וגיא גלבוע-דלאל, כאשר האחרון היה מעריץ מושבע של הלהקה ואמר שהמוזיקה שלהם עזרה לו לעבור את התקופה בשבי. בהודעה הוא אמר שהוא "כל כך נרגש לשמוע שאתם בבית", והוסיף: "הדברים שעברתם הם בלתי ניתנים לתיאור, נוראיים".

גלבוע-דלאל אמר: "אתמול האזנו לשירים שלהם. זה היה מדהים. זה היה הרבה יותר טוב מאשר לדמיין את זה במשך שנתיים. הרגשתי כאילו הנשמה שלי עזבה את הגוף שלי. אני אפילו לא צוחק. אני לא מאמין שהוא שלח את הקליפ הזה".

דוד וגיא הם שניים מבני הערובה החיים ששוחררו על ידי חמאס מוקדם יותר החודש לאחר שבילו יותר משנתיים בשבי בעזה.

החלטתו של Shadows להעביר את המסר הוכיחה את עצמה כגורם מפלג – חלק מהמעריצים שיבחו אותו בעוד שאחרים האשימו את הלהקה בכך שהיא לא מדברת "נגד פלסטין" – אך הוא הסביר למגזין ה"רולינג סטון" שלחלוטין זה לא היה אקט פוליטי.

הזמר, שחשף כי הלהקה איבדה שני "חברים" כאשר חמאס תקף את דרום ישראל ב-7 באוקטובר 2023. "אני חושב שצריך להיצמד למצפן המוסרי שלך. בעיניי, הסרטון הזה הוא פשוט מעשה אנושי שעושי למען אדם אחר. זה לא יוצר עמדה פוליטית. זה לא תוקף מישהו. זה באמת על שני בני אדם שעברו גיהנום. ואם אנחנו לא יכולים להסכים על זה, באמת קשה להסכים על שום דבר."

הוא המשיך: "עשינו דברים עבור הרבה אנשים שונים מתרבויות שונות ודתות שונות. ובסופו של דבר, אם הם מעריצים, אנחנו באמת רוצים להושיט יד ואנחנו רוצים לתמוך בהם בצורה כלשהי." "אז זה פשוט נראה לא הוגן – אם אתה לא בצד של תומכי פלסטיןאתה אויב'. זה באמת די מגעיל."

Avenged Sevenfold היא להקה שנעה על התפר בין מטאל כבד לבין מוזיקה מלודית ותיאטרלית. הם הצליחו להמציא את עצמם מחדש כמה פעמים לאורך הקריירה, לשמר קהל נאמן ולהרחיב את גבולות הז'אנר של רוק ומטאל מודרני. שם הלהקה Avenged Sevenfold לקוח מהתנ"ך (בראשית ד', ט"ו): "וַיֹּאמֶר לוֹ ה' לָכֵן כָּל הֹרֵג קַיִן שִׁבְעָתַיִם יֻקָּם" – רעיון של נקמה פי שבע. הלהקה אוהבת לשלב מוטיבים דתיים, מוות, חלומות, תודעה ומוסר בשירים שלה. יש לה מעריצים אדוקים בכל העולם – A7X נחשבים לאחת הלהקות המרכזיות של סצנת המטאל של שנות ה-2000–2020.

M. Shadows מלהקת Avenged Sevenfold

Avenged Sevenfold – Bat Country