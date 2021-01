את האסטרונאוט המשייט בחלל יצר הארי מייקל האוסטרלי המתכסה בשם Masked Wolf. מה הוא אומר? "מה אתה יודע על התהפכות מטה לעומק? כאשר המוח שלך נדפק אתה יכול לקרוא להקפאת הנפש/ כאשר האנשים האלה מדברים יותר מדי, שים את החרא הזה בהילוך איטי, כן/ אני מרגיש כמו אסטרונאוט באוקיינוס".

הנמשל: מאסקד וולף שואל את מאזיניו: מה אתם יודעים על להיות מדוכאים , והאם הם עברו תקופה דומה כמוהו והאם הם התמודדו עם המצבים הכי קשים כמוהו ..

הוא היה במסע כמו אסטרונאוט אבל הוא לא היה במקום שרצה להיות; הוא היה אמור להיות בחלל ורצה לעשות את מה שאסטרונאוטים עושים, אבל העובדה שהוא באוקיינוס, אומרת שהוא מרגיש שהוא היה במקם שהוא לא שייך אליו…

אבל בכל זאת הוא הרגיש שהוא קרוב למצוא את עצמו כאמן ולקבל את ההכרה שרצה מאנשים על המוסיקה שלו; הוא מתאר זאת באומרו שהוא נמצא באוקיאנוס, מה שאומר, שהוא יכול להרגיש את עצמו פחות משקל, אותו הדבר שהוא יכול היה לחוש אם הוא היה בחלל (היעד האמיתי שלו).

אנשים סביבו לא ממש מבינים את מצבו הנפשי אך עדיין לא מצליח להשיג תשומת לב מהקהל שלו. הוא יכול להרגיש את כל הכאב סביבו, אבל הדרך בה הוא מתמודד היא רגועה ולא נלחצת.

מאסקד וולף מרגיש טוב בחלל. החיבור בין דיבור קצבי ומנגינה מזניק את השיר הזה גבוה. מבחינת מבנה – זהו ראפ מצוין, גם בדיבור, גם בישרה, מתכתב עם בצורה אפקטיבית הסרטון.

Astronaut In The Ocean הוא הסינגל הרביעי ש – Masked Wolf בן ה-28 הוציא. השיר הראשון שלו שעבר את מיליון האזנות בסטרימינג בספוטיפיי בסוף 2019.

Masked Wolf Astronaut In The Ocean

What you know about rollin' down in the deep?

When your brain goes numb you can call that mental freeze

When these people talk too much, put that shit in slow motion, yeah

I feel like an astronaut in the ocean, ayy

What you know about rollin' down in the deep?

When your brain goes numb you can call that mental freeze

When these people talk too much, put that shit in slow motion, yeah

I feel like an astronaut in the ocean

