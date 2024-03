סרטון YouTube חדש מעלה את "Master of Puppets" של מטאליקה ב -50 סגנונות שונים. הסרטון הוא פרי יוזמתו של היוטיובר והמוזיקאי אנתוני וינסנט, שהציג לאחרונה גרסאות רב סגנוניות דומות ל ל"Creep" של רדיוהד וקאבר ג'אז של "Everlong" של פו פייטרס.

לגרסה החדשה של 'Master Of Puppets' שחזר וינסנט סגנונות של 50 להקות או ז'אנרים שונים, כולל הארי סטיילס, דאפט פאנק, The Weeknd, לינקין פארק, Soundgarden ועוד רבים נוספים, כולל החתול של וינסנט עצמו.

מספר עצום של אמנים כיסו לאחרונה את מטאליקה, כאשר 53 להקות ומוזיקאים תרמו קאברים של רצועות מ"האלבום השחור" הקלאסי של הלהקה משנת 1991 כדי לחגוג 30 שנה לאלבום.

ה"מאסטר" של הבובות מתייחס לסמים. לאורך השיר ה"מאסטר "שולט בך ובחייך. זה ניכר במילים כמו "chop your breakfast on a mirror" ("קוצצים את ארוחת הבוקר במראה"), "מאסטר הבובות" מושך בחוטים, מסובב את דעתכם ומנפץ את חלומותיכם". סמים הם המאסטר בעוד שמשתמשת הסמים היא הבובה.

זהו אחד השירים המפורסמים ביותר של 1986, אך הוא לא יצא כסינגל, למעט בצרפת. רוק מטאל עדיין נתפס כנישה, ומעט תחנות רדיו נגעו בו. להוציא אותו כסינגל היה חסר טעם, כי השיר לא שודר, וביר היה להניח כי מעריצי מטאליקה יעדיפו לרכוש את האלבום המכיל את השיר.

זהו שיר הלייב הפופולרי ביותר של מטאליקה, שהושמע בהופעות של הלהקה קונצרט יותר מכל שיר אחר. יש כאן פולחן: ההמון צועק בחזרה בצייתנות "מאסטר!" בטיימינג הנכון, מסר האזהרה בטל פשוט משום שהשיר מגלם שחרור שאי אפשר לעמוד בפניו, מונע אדרנלין.

הסולן ג'יימס הטפילד אישר: "'מאסטר הבובות' עוסק פחות או יותר בסמים. כיצד דברים מתגלגלים במקום וחוסר יכולת לשלוט בעניינים"

'Master Of Puppets' המקורי של מטאליקה (Live)