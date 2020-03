ל – Mindset, הרכב רוק מקומי, יש דפוס חשיבה הדוגל באימוץ מודלים של הרוק גראנג' של שנות התשעים. למוסיקאים מקומיים נוח לעיתים להיות "מושפעים" יותר מאשר להיות מקוריים. אנגלית היא כמובן שפה נוחה מאוד לרוק. כל השאר – להתחבר למקור. אור ברגר, אופק עזריה וניב פרלמן שרים בגוף ראשון על איבוד שפיות של גבר מול גברת "אני טובע בלעדייך/ וכן, אני מניח שהשיר הזה קשור אלייך" וגם "תחת מבטך הריק / לא יכולתי לשנות/ ניסיתי לסדר מחדש/ כשאני יודע שאת לא שם".

אימוץ מודל הרוק המערבי – מציג קול ונגינה ניאו גראנג'ים. Mindset מצליחים להתחמק מקלישאות, מחברים מנגינה וסאונד טיפוסיים לסיאטל, שמובילים במנהרת הזמן אל הניינטיז נוסח "נירוונה", והם עושים את זה במיומנות ראויה. השיר נשמע מהודק, מסוגנן, עומד בפני עצמו, הנגינה מהוקצעת, החיספוס הקולי אותנטי. המעברים מעלים את מפלס הדרמה. זה נשמע אותנטי, חצוב מתוכם. הם לגמרי שם.

Drown/ Laughing and crying/ I Thought I was lying

When I talked to you/ Constantly waiting/ My head contemplating

On the right thing to do/ And I lose my mind

?Does it have to be all of the time/ When I’m sinking

I drown without you/ And yes I guess/ This song is about you

Now/ Discreetly defying/ Laws worth abiding

Under your blank stare/ I couldn't change

Tried to rearrange/ Knowing you’re not there

?And I lose my mind/ Does it have to be all of the time

When I’m sinking/ I drown without you/ And yes I guess

This song is about you

Mindset - Drown

