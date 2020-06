נירוונה אקוסטית אולי הכי אהובה עלי מכל אלבומיה. אני שומע את קורט קוביין באיכות סאונד נהדרת. תגיעו לגרסת הויניל של גיבורי הגראנג' בהופעה שהוקלטה בנובמבר 1993 בניו-יורק, פחות משישה חודשים לפני שהזמר קורט קוביין התאבד.

MTV Unplugged של נירוונה הוא מסמך קו פרשת מים שמציג להקה בשיאה. האלבום המגוון אינו אוסף פשטני של הלהיטים הגדולים ביותר. הוא מציג את ההרכב בעירום אקוסטי, מה שמחדד את קווי המתאר האישיים של השירים, מעניק להם עומק. לעיתים עוברת צמרמורת תוך כדי האזנה.

רשימת השירים מפתיעה לא פחות מהמהפך הסגנוני. בין ההפתעות – ביצועים של 'All Apologies' ו – 'Come As You Are' כמו גם גרסאות לשירים של להקת Meat Puppets, (כמו 'Plateau' ו 'Oh Me') שחבריה, האחים קירקווד, היו אורחיה של נירוונה באותו מופע, גרסה מצמררת ל – 'The Man Who Sold the World' של דיוויד בואי וגרסה ל – 'Jesus Don't Want Me for a Sunbeam' של ה – Vaselines, להקת הרוק הסקוטית האלטרנטיבית. שירתו של קורט בעת ביצוע השיר האחרון "איפה ישנת אתמול בלילה" מהפנטת. מרגיש שאני יושב בשורה הראשונה בכל פעם שאני מקשיב לאלבום הזה. חובה לכל אוהד נירוונה, ולא רק.

About A Girl

All Apologies

. The Man Who Sold The World 1. About A Girl

2. Come as You Are 3. Jesus Doesn't Want Me for a Sunbeam 4. The Man Who Sold the World 5. Pennyroyal Tea 6. Dumb 7. Polly 8. On a Plain 9. Something in the Way 10. Plateau 11. Oh, Me 12. Lake of Fire 13. All Apologies 14. Where Did You Sleep Last Night?

Nirvana: MTV Unplugged in New York

