Mumford & Sons חולקים שיר שני מהאלבום החדש של Rushmere

Mumford & Sons משתפים את הסינגל האחרון שלהם 'Malibu' מהאלבום הקרוב 'Rushmere', ומסבירים שהשיר "פשוט הרגיש כמונו".

השיר הרך והעדין נפתח בריף גיטרה עממי כאשר השירה החמה של הסולן מרקוס ממפורד משתלטת על הפזמון של: "You are all I want / You're all I need / And "I'll find peace under the shadow of your wings".

בהודעה לעיתונות, אמר הסולן: "'מאליבו' היה השיר הראשון שכתבנו כשחזרנו יחד בלוס אנג'לס בינואר 2023. השיר פשוט הרגיש כמונו, ותהליך ההקלטה שלו גרם לנו להרגיש שהוא חייב לפתוח את האלבום החדש.

"מאליבו" הוא השיר השני שיצא מתוך אלבום האולפן החמישי של הקבוצה 'Rushmere', שיציין את האלבום הראשון שלהם מזה שבע שנים והוא אמור לצאת ב-28 במרץ דרך Island/Glassnote, בהמשך ל-'Delta' מ-2018 (הזמנה מראש/שמור מראש כאן).

'Rushmere' גם מסמן את האלבום הראשון של Mumford & Sons כשלישיה, המורכבת ממפורד, טד דוואן ובן לאבט. בנג'ויסט וינסטון מרשל עזב את הלהקה ב-2021, לאחר שחווה חרם מעריצים כששיבח ספר מאת העיתונאי האמריקני הימני אנדי נגו. לפי הודעה לעיתונות, Rushmere הוא המקום שבו הכל התחיל עבור הלהקה. האגם הממוקם בווימבלדון קומון בדרום מערב לונדון, היא המקום שבו הסתובבו לראשונה ממפורד, לובט ודוואן ודמיינו את הרעיון הראשוני להרכיב להקה.Rushmere נמצא בלב סיפור המוצא שלהם.

Mumford & Sons להקת vפולק-רוק vבריטית שנוסדה בלונדון בשנת 2007. ידועה בסגנונה הייחודי, המשלב אלמנטים של פולק, רוק ובלוגראס, עם שימוש בכלים כמו בנג’ו, מנדולינה וגיטרה אקוסטית.

הלהקה פרצה לתודעה עם אלבום הבכורה “Sigh No More” (2009), שכלל להיטים כמו Little Lion Man ו-The Cave. האלבום זכה להצלחה מסחרית גדולה והביא את הלהקה לקדמת הבמה הבינלאומית.

אלבומם השני, “Babel” (2012), היה הצלחה מסחררת וזיכה אותם בפרס גראמי לאלבום השנה. השירים I Will Wait ו-Lover of the Light הפכו לאייקוניים.

ב-2015 יצא האלבום “Wilder Mind”, שהיווה שינוי משמעותי בסגנון הלהקה, עם מעבר לצליל חשמלי יותר וללא הבנג’ו המזוהה עימם.

אלבומם האחרון עד כה, “Delta” (2018)", המשיך את ההתפתחות המוזיקלית שלהם, עם צלילים יותר tuurhrhho ואלקטרוניים.

Mumford & Sons תרמו רבות להחייאת סגנון הפולק בעשור האחרון, והשפיעו על אמנים רבים. הם ידועים בהופעות חיות אנרגטיות ובקשר החזק שלהם עם הקהל.

