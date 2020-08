My Future – החדש של בלי אייליש

כשאת מאוהבת בעתיד שלך, יש לך בעיה עם אהבות אחרות. בילי אייליש כתבה על זה שיר. היא מתקשה להתמקד, הוא אינו שם לב שהיא אינה איתו. היא רק מראה, שמשקפת רק בדידות. רכותה של אייליש מזכירה זמרות גדולות מהעבר. הסווינג הפנימי. היכולת לשוחח עם עצמה בשיר באינטימיות צובטת. המבע הג'אזי. המעבר לקצב מידמפו במסגרת אותו מבע. התאהבתי בה מחדש.

"העתיד שלי" הוא הסינגל הראשון שבילי איליש מוציאה מאז הנושא ל"ג'יימס בונד" "No Time To Die" בפברואר 2020.

"כתבנו את זה כבר בתחילת ההסגר", היא סיפרה באימייל למעריציה. זה שיר ממש ממש אישי ומיוחד עבורי. כשכתבנו את השיר הזה, זה היה בדיוק המקום שבו הראש שלי היה – כמות מטורפת של השתקפות עצמית וצמיחה עצמית. אך לאחרונה זה קיבל הרבה משמעות חדשה בהקשר של מה שקורה בעולם עכשיו. אני מקווה שכולכם תוכלו למצוא בזה משמעות בעצמכם".

"העתיד שלי" משקף את אייליש של עברה מול עתידה – השינוי שלה בסגנון מצליל יותר מלנכולי, לעבר שמח ואופטימי יותר. השיר נכתב מפרספקטיבה של נערה המביטה במראה ואומרת לעצמה – לא רוצה עוד להיות את

הילדה במראה אינה מדוכאת, ומכיוון שכך כל שאר בילי מצפה לראות במראה היא כבר לא רואה אותה. זה מסר לעצמה הישן ולקהל שלה שהיא עוברת למקום חדש ומאושר יותר.

i can’t seem to focus

and you don’t seem to notice i’m not here

i’m just a mirror

you check your complexion

to find your reflection’s all alone/ i had to go

can’t you hear me?/ i’m not coming home

do you understand?/ i’ve changed my plans

‘cause i/ i’m in love with my future

can’t wait to meet her

and i/ i’m in love but not with anybody else

just wanna get to know myself

i know supposedly i’m lonely now

know i’m supposed to be unhappy

?without someone/ but aren’t i someone

i’d like/ to be your answer/ ‘cause you’re so handsome

but i know better/ than to drive you home

‘cause you’d invite me in/ and i’d be yours again

but i/ i’m in love with my future/ and you don’t know her

and i/ i’m in love but not with anybody here

i’ll see you in a couple years