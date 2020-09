ידעתם? הלהיט הגדול של פרנק סינטרה הוא במקור שיר צרפתי שנקרא Comme D'Habitude ("כרגיל") מאת הצמד Jacques Revaux ו – Gilles Thibault. הם נתנו את השיר לזמר הפופ הצרפתי קלוד פרנסואה, שהקליט את השיר ב-1967. השיר הצרפתי מספר סיפורו של אדם בסוף חיי הנישואין שלו, שהשעמום היומיומי הרס אותם.

פול אנקה גילה את השיר, כאשר ביקר בצרפת' וכתב טקסט חדש תחת השם – "בדרכי" בלילה שחזר לניו-יורק. הוא שלח את השיר לפרנק סינטרה, שהקליט אותו בדצמבר 1968. השיר יצא לרדיו ב-1969, ומאז הפך לאחד הלהיטים הגדולים של כל הזמנים, שזמרים רבים התלהבו לבצע אותו בגרסאות משלהם. אנקה חש כי סינטרה סימל את הדור הראשון ששם את "האני במרכז", ולכן לא היסס לעשות שימוש במינוחים ששמים דגש חזק על האינדיווידואל.בטקסט של אנקה – הבנאדם מביט לאחור ומסכם חייו בסיפוק על כך שחי לפי דרכו ומצפונו. לא מעט תהו כיצד אנקה, שהיה באותה עת בן 27 בלבד, הצליח להוציא מעצמו מילות סיכום מרשימות כאלה, ההולמות יותר אדם על ערש דווי מאשר אדם צעיר שכל החיים עוד לפניו. אולם, כפי שהוא עצמו סיפר שנים רבות לאחר מכן, השיר נכתב עבור סינטרה אשר באותה פגישה סיפר לו ש"נמאס לו" ושבכוונתו לפרוש מעולם המוזיקה (דבר שלא קרה בסופו של דבר).

השיר מזוהה עם גרסת סינטרה. הגם שבמהלך הקריירה שלו סיפר כי נשבר לו מהשיר הזה, הוא הפך מעין המנון לאומי-אוניברסאלי, למרות הטקסט השבלוני והמתקתק. את השיר ביצעו בין השאר ארתה פרנקלין, טום ג'ונס, פול אנקה, דיון וורוויק, אנדי ויליאמס. תקשיבו לוילי נלסון ב – My Way שלו. אלביס פרסלי הוסיף את השיר לרשימת שירי ההופעה שלו, ורק אחרי מותו היא יצאה כתקליט. אחת הגרסאות המעולות לשיר היא של רובי ויליאמס, שזכתה לסטנדיניג אוביישן נלהבים בקונצרט שערך ברויאל אלברט הול בלונדון ב-2001. הסקס פיסטולס הקליטו גרסת פאנק לשיר ב-1979, כשסיד וישס, נגן הבס, מבצע את השיר כזמר.

פרנק סינטרה – My Way





And now, the end is near/ And so I face the final curtain/ My friend, I'll say it clear/ I'll state my case, of which I'm certain

I've lived a life that's full/ I've traveled each and ev'ry highway/ But more, much more than this/ I did it my way

Regrets, I've had a few/ But then again, too few to mention/ I did what I had to do/ And saw it through without exemption

I planned each charted course/ Each careful step along the byway/ But more, much more than this/ I did it my way

Yes, there were times, I'm sure you knew/ When I bit off more than I could chew/ But through it all, when there was doubt/ I ate it up and spit it out/ I faced it all and I stood tall/ And did it my way

I've loved, I've laughed and cried/ I've had my fill; my share of losing/ And now, as tears subside/ I find it all so amusing

To think I did all that/ And may I say – not in a shy way/"No, oh no not me/ I did it my way

For what is a man, what has he got?/ If not himself, then he has naught/ To say the things he truly feels/ And not the words of one who kneels/ The record shows I took the blows / And did it my way!

פול אנקה – My Way

רובי ויליאמס – My Way