קבלו חיבור עקיף לפינק פלויד באמצעות מתופפה לשעבר, ניק מייסון בן ה-76. תשיגו את הקופסה. לא רק משמע אוזניים. קבלו את – Saucerful of Secrets. ב – Roundhouse בלונדון. מייסון מציג את קבוצת החברים המוכשרים שלו – הגיטריסטים לי האריס וגארי קמפ, הקלידן דום בקן, וחבר פלויד הוותיק, גיא פראט על הבס – כשהם מתמודדים עם כמה מהשירים המוקדמים של פינק פלויד. הסט יצא בפורמטים של בלו ריי, די ווי די וסי די.

היתה הפתעה לא קטנה, כאשר ב – 2018 הכריז ניק מייסון על סיבוב הופעות עולמי עם להקה חדשה, Saucerful of Secrets. אחרי שדיויד גילמור ורוג'ר ווטרס, חבריו לשעבר בנו מסלולי קריירות חדשות על בסיס פינק פלויד ובאולמות מפוארים, לא ממש עלה בדעתו של אף אחד שניק מייסון עשוי להתוות מסלול דומה. אבל למעשה – למה לא? הוא היה החבר הכי אמין של פינק פלויד – זה שהעניק לה לא רק קצב אלא גם מפעימות ליבו , היחיד שהשתתף בכל אלבום. רוב הזמן עמד בצל חבריו ללהקה, וכעת כשהוא בשנות השבעים המתקדמות שלו, החליט שהגיע תורו לאור הזרקורים.

מייסון הבהיר, כי המופע שלו יהיה שונה באופן ניכר מאלו של חבריו לשעבר ללהקה. בעוד שהקונצרטים של גילמור וווטרס נטו להבליט את ההצלחות המפוארות של הלהקה באמצע שנות השבעים עם שירים מתוך Animals כמו גם Wish You Were Here, כמובן Dark Side of the Moon ו – The Wall, מייסון בחר להתמקד בחומרים שלפני "הצד האפל".

מרכיב אחד נוסף שהופך את ההופעה הספציפית הזו לכל כך מיוחדת הוא המקום עצמו. Roundhouse בלונדון תפס מקום חשוב בהיסטוריה של פינק פלויד. זה היה בית שני ללהקה בשנים 1966-1972. לכן זה כמעט קסום לשמוע את ניק מייסון מתמודד עם המוסיקה המוקדמת של הלהקה במקו הזה – סוג של דז'ה וו עבור כל המעורבים.

להקת Saucerful of Secrets הופכת את השירים המוקדמים (סוף השישים תחילת השבעים) לשלהם, ובמקביל מכבדת את העיבודים שהמעריצים של פינק פלויד הגיעו לשמוע. אם לא די בכך, רבים מהשירים הללו לא בוצעו על הבמה כבר עשרות שנים (אם בכלל). מייסון ושות' העניקו להם הזדמנות לחיים חדשים.

המופע מתחיל ב“Interstellar Overdrive”. זה פתיח ראוי, ששימש את ההופעות המוקדמות ביותר של פינק פלויד. חמישים שנה אחרי, ההרכב של מייסון מוציא אותם לפועל באינטרקציה דינאמית של גיטרה כפולה, קלידים מסחררים, וכמובן, איש התופים. למרות שהתרחק כל כך מהבמה – מייסון עדיין מנוע קצב במצב מעולה. אחרי שנה על הבמה הוא וה- Saucerfuls נשמעים יחידה מושחזת, מתקשרת, מחזירה את הישן לקדמת הבמה במיומנות עילאית.

"שלטון האסטרונומיה" “Astronomy Domine” בהמשך מחזיר לתקופת סיד בארט בקטע הקוליהראשון של הערב. למרות שאיש לא יכול היה לשכפל בצורה מושלמת את קולו של בארט (כמו גם את דיויד גילמור או רוג'ר ווטרס). Saucerfuls עושים עבודה מכובדת ומשכנעת בשחזור. חגיגת בארט נמשכת עם "לוציפר סם", ואחריה להיט הרדיו של אותם ימים "ללא פחד" (“Fearless”). טעמים ראשונים מפינק פלויד, הפסיכדליה, ולאחר מכן צליל מתקדם יותר.

הסינתיסייזר מוביל את ל"מוסתר על ידי עננים" (“Obscured By Clouds”) מהאלבום של 1972, שאיכשהו הלך לאיבוד בין Meddle ל – Dark Side of the Moon. לפי תגובת הקהל, השיר, התברר, לא הלך לאיבוד.

אחרי הגיחה הזו מתחילת שנות ה -70, חוזרים לתקופה הפסיכדלית עם גיא פראט שלקח על עצמו את "Remember A Day" של ריצ'רד רייט. לאחר מכן, הגיעו שניים מהלחנים המוכרים ביותר של ימיה הראשונים של הלהקה: הסינגל הפורץ "ארנולד ליין" (“Arnold Layne”) ו"איש הירקות"(“Vegetable Man”) המטורף.

ההמשך – מחרוזת של "אם" (“If”) ו"אם אטום לב" (“Atom Heart Mother”). בשירים האלה פינק פלויד הרחיבה בפעם הראשונה את המארג המוזיקלי שלה, בשימוש בתזמורת. כאן הלהקה מעצבת בצורה חלקה את העיבוד מחדש להרכב בן חמישה נגנים ללא צליל התזמורת.

בהמשך יגיע הרוק "שיר הנילוס" מהאלבום More משנת 1969, "ירוק הוא הצבע" (“Green Is the Color”) , "שיהיה יותר אור" (“Let There Be More Light”), ו"סוף הילדות" (“Childhood’s End”) המרתק.

סוגרים עם ביצועים מלאי אנרגיה של חביבי הקהל “Set the Controls For the Heart of The Sun” כמו גם "See Emily Play", השיר “Bike” וכמובן “One of These Days” בביצועו הקולי של מייסון. חוזרים להדרן של "Saucerful of Secrets" וב"“Point Me at the Sky”, לפני שהם עוזבים את הבמה לסערת מחיאות כפיים ראויות.

Fearless

See Emily Play

One of These Days

Astronomy Domine

עבור מעריצים רבים בקהל, זו הייתה ככל הנראה הפעם הראשונה ששמעו רבים מהשירים הללו בהופעה. המשמעות אינה רק לכבד את התקופה הנעלמת הזו של המוזיקה של פינק פלויד, אלא לאפשר לה להתקיים שוב בהקשר חדש.

השירים שבוצעו על ידי מייסון, האריס, קמפ, פראט ובקן, אינם עוד היסטוריה, אלא יצירות חיות ונושמות כמשהו חדש ב – Live At the Roundhouse.

Nick Mason's Saucerful of Secrets – Live at the Roundhouse. 2020. Progressive Rock. Full Album