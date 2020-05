השיר מסוף 1967 תחילת 1968 לא היה להיט גדול מאוד בזמנו (מקום 35 בארה"ב מקום 7 בבריטניה) אבל במשך כל העשורים מאז יצא – המשיך להתנגן בתחנות הרדיו. מתבודדי הרמן היו בשנות השישים הרכב בריטי מהעיר מנצ'סטר. הלהקה נקראה במקור "פעימות הלב" (Heartbeats), לפני שהצטרף לשורותיה הזמר פיטר נון. ב-1965 זכתה הלהקה להצלחה גם בארה"ב במיוחד עם הלהיט Mrs. Brown you’ve got a lovely daughter ועם חידוש לשיר I’m Henry VIII, I am

No Milk Today, שיר על אובדן האהבה, נכתב ע"י גרהאם גולדמן, לעתיד חברת להקת 10CC, שכתב עוד להיטי סיקסטיז כמו Bus Stop ללהקת ההוליס ו – For Your Love ללהקת "ציפורי החצר".

הרעיון לשיר הגיע מאביו, שראה אצל חבר בקבוק על מפתן הדלת עליו מודבר פתק – No Milk Today. "הוא חזר הביתה ואמר לי: "אתה צריך לכתוב שיר שנקרא – 'אין חלב היום'. כשהרמתי גבה, הוא הסביר כי כוונתו שאשתמש בחלב כמטפורה לבית ריק שהאהבה עזבה אותו".

בראיון איתו, אמר הזמר פיטר נון, כי לדעתו, השיר הזה היה ההקלטה הטובה ביותר של הלהקה – עם מיטב נגני האולפן ועם תזמורת של כלי מיתר.

הסינגל נכלל באלבום There's A Kind Of Hush All Over The World

No milk today my love is gone away

The bottle stands forlorn a symbol of the dawn

No milk today it seems a common sight

But people passing by don't know the reason why

How could they know just what this message means

The end of all my hopes the end of all my dreams

How could they know a palace there had been

Behind the door where my love reigned as queen

No milk today it wasn't always so

The company was gay we turn'd night into day

But all that's left is a place dark and lonely

A terraced house in a mean street back of town

Becomes a shrine when I think of you only

Just two up to down

No milk today it wasn't always so

The company was gay we turn'd night into day

As music played the faster did we dance

We felt it both at once the start of our romance

mute max volume previous play stop next repeat shuffle Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin

דירוג: