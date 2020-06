Notes on a Conditional Form הוא אלבום האולפנים הרביעי של הלהקה האנגלית 1975, הוא הוקלט מאוגוסט 2018 עד פברואר 2020 והופק על ידי חברי הלהקה ג'ורג' דניאל ומת'יו הילי, עם כמה רצועות שהפיק ג'ונתן גילמור. האלבום הוא החלק השני והאחרון במשולש שכלל את "מוסיקה למכוניות ("Music for Cars") ואת "סקירה קצרה על קשרים מקוונים" ("A Brief Inquiry Into Online Relationships"), שהיה אלבום השנה של מרבית מגזיני הרוק ב-2018 והחזיר אמון ברוק איכותי.

החדש, שלדברי הזמר הראשי הילי היה צריך לצאת באותה שנה (2018), הוא אלבום עתיר שירים (22) וז'אנרים, מפופ, דרך רוק, אלקטרוניקה ודאנס.

לפי הילי הנושא שקושר את כל השירים הוא לילה בבריטניה. הוא מתאר אותו "אינטימי יותר, לילי וקולנועי" מאשר קודמו. אלבום מאוד ביתי, הוא מדבר על בית, הרבה על בריאות הנפש.

כתיבתו של הילי לוקחת אותנו לאפיונים של חיים לבד מול המחשב, מסיבות שהוא נואש מהן ומת לעזוב, ימים מלאי שעמום וטינה, שיחות שהוא לא יכול לברוח מהן.ב"אם אתה יותר מדי ביישן (תגלה לי)", מהשירים הטובים ביותר של 1975 בעיבוד בנוסח פופ שנות השמונים, הכולל סולו סקסופון, הילי שר על התייעצות עם אשת חלומותיו. בכל שורה הוא במגע עם המחשב הנייד; "אני חייב לראות את הנערה על מסךהאם זאת אהבה? האם זה יימשך?"

הילי מתבונן מהצד על התנהגות אנשים , הזוג ב"מסיבת יום ההולדת" מתרברב על הרגלי האמבטיה של רעהו, ואילו “Me & You Together Song” מוצא את הדמויות המככבות שלו מחייכות בבילוי בחג מולד : "זה היה חרא אבל היינו מאושרים" הרגע הרומנטי הטהור ביותר מגיע בשיר המסיים “Guys” שם הילי מדבר על יחסיו עם חבריו ללהקה, אותם הוא מכיר מאז התיכון. "אתה אהבת חיי", הוא שר במתיקות. באלבום שנע מקריסה חברתית דרך קטסטרופה אישית, זוהי מחווה קטנה ולא קוהרנטית לעקביות של כותב שירים שהקריירה שלו נסבה על התמודדות קשה עם הנושא הזה.

אם היצירה המוקדמת של 1975 הרגישה כאילו מוזיקת פופ הנקטעת בצורה כפייתית עם פרובוקציות והערות שוליים, כמו דואט בריא בין הילי לאביו (“Don’t Worry”), זעקה של התייחסות עצמית לתהילה ("הכל נגלה / שום דבר לא נדחה"). המוסיקה של 1975 מעולם לא נשמעו כל כך "שלמה", כל כך אישית. הילי ממוקד, כמו נוכח בזמן אמת. מגובה בלהקה שמתרגמת אותו נפלא, הרכב שנטמע באישיות שלו.

וידיאו: Guys

1. The 1975

2. People

3. (The End (Music for Cars

4. Frail State of Mind

5. Streaming

6. The Birthday Party

7. Yeah I Know

8. Then Because She Goes

9. Jesus Christ 2005 God Bless America

10. Roadkill

11. Me & You Together Song

12. I Think There’s Something You Should Know

13. Nothing Revealed / Everything Denied

14. (Tonight (I Wish I Was Your Boy

15. Shiny Collarbone

16. (If You’re Too Shy (Let Me Know

17. Playing On My Mind

18. Having No Head

19. What Should I Say

20. Bagsy Not in Net

21. Don’t Worry

22. Guys

The 1975 Notes On A Conditional Form

דירוג: