Primal Scream חוגגים 25 שנה לקלאסיקה XTRMNTR בראונדהאוס בלונדון

להקת Primal Scream חגגה 25 שנה לאלבום הקלאסי שלהם 'XTRMNTR' בראונדהאוס בלונדון. הלהקה ניגנה את אלבומם משנת 2000 במלואו, וביצעה שירים כמו 'Kill All Hippies', 'Swastika Eyes' ו-'Shoot Speed/Kill Light' לפני שביצעה כמה משיריה הגדולים ביותר, ביניהם 'Loaded', 'Movin' On Up' ו-Rocks.

XTRMNTR' סימן שינוי משמעותי עבור Primal Scream, כאשר הם אימצו קונספט רוק קשוח ופרובוקטיבי ששאב מצלילים אלקטרוניים קשיחים ורוק נויז. The Chemical Brothers וקווין שילדס מ-My Bloody Valentine היו מעורבים בהפקה, בעוד הבסיסט המנוח של Stone Roses, מאני, שותף בכתיבת שירים עם הלהקה.

באלבום הלהקה התמודדה עם נושאים פוליטיים אפלים, תוך נקיטת עמדות אגרסיביות כלפי אידיאולוגיות ממשלתיות ומבני כוח גלובליים אנוכיים בשירים כמו 'Swastika Eyes', מתקפה על סמכותנות וההשפעה המאכזבת של חמדנות תאגידית.

להקת Primal Scream נחשבת לאחת הלהקות הייחודיות והרב־גוניות ביותר ברוק הבריטי, משום שהיא שינתה את עורה שוב ושוב ויצרה סאונד שמחבר בין גיטרות רוק, פסיכדליה, אלקטרוניקה, דאנס, דראם אנד בייס, סול וגוספל — לעיתים באותו אלבום.

מעט להקות עברו טרנספורמציות דרמטיות כמו Primal Scream: בתחילת הדרך – אינדי רוק וג׳נגל פופ Screamadelica (1991) – שילוב מהפכני של רוק עם מוזיקה אלקטרונית, האוס, דאב, גוספל ופסיכדליה, XTRMNTR (2000) – אלבום אגרסיבי, פוליטי, תעשייתי עם ביטים אלקטרוניים כבדים, Riot City Blues (2006) – חזרה לרוקנרול גולמי, More Light ו-Chaosmosis – פופ ניסיוני, פסיכדליה ואלקטרו. החופש הסגנוני הזה הפך אותם לאחת הלהקות הקשות להגדרה , ובזה בדיוק החן שלהן.

בניגוד ללהקות בריטיות אחרות מהתקופה (Oasis, Blur), Primal Scream התרחקו תמיד ממיינסטרים, לא ניסו לשמר הצלחה מסחרית, שמרו על פרופיל אומנותי־אלטרנטיבי לכל אורך הקריירה. זו להקה ששיכת למסורת של “אמני קאלט בעלי השפעה”, לא של להקות מצעדים. זוהי אחת הלהקות הבריטיות הבודדות שהצליחו להפוך מסרים פוליטיים קשים לפופ/רוק אלטרנטיבי איכותי. למעשה להקה שהיא מעין מעבדה מוזיקלית, להקה שאין לה גבולות.

הם יכולים להיות רוקיסטים קלאסיים, חלוצי אלקטרוניקה, מוזיקאים פסיכדליים או לוחמי מחאה, והכול באותה זהות ובאותו כוח יצירתי.

בראשה בולט בובי ג’ילספי – דמות כריזמטית , זמר עם פרסונה גדולה מהחיים,כותב בועט, פוליטי, לעיתים מלנכולי, מחזיק את הלהקה בתוך כאוס יצירתי מתמשך.

