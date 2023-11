"כשאתה עולה על מיטתך/ וכשאתה נועל הדלת / חשוב על אלה/ בחושך ובקור בגלל שאין מספיק אהבה לכולם

סימפטיה/ היא מה שאנחנו צריכים ידידי/ סימפטיה היא מה שאנחנו צריכים ידידי בגלל שאין מספיק אהבה לכולם"

Rare Bird הייתה אחת הלהקות היחידות בתחום הרוק הפרוגרסיבי שעשתה שימוש בשתי מערכות קלידים בימי השגשוג של להקות מבוססות גיטרות. Sympathy מ-1969 היה השיר הבולט היחיד של ההרכב, נכס מוסיקלי קלאסי שממשיך להיות רלוונטי, ציפור נדירה ברפרטואר של הלהקה, שלא הצליחה לבסס את עצמה בשירים אלמותיים נוספים ובאלבומים שהותירו חותמם של מוסיקת הרוק. השיר חזר למצעדים בגרסת Marillion בשנת 1992.

Rare Bird "ציפור נדירה", המסווגת כפרוגרסיב רוק, הוקמה ב-1969 בבריטניה כהרכב המתבסס על קלידים, אורגן המונד, גיטרה בס ותופים, ללא גיטרה חשמלית. בהרכב היו גראהם פילד – אורגן, דייב קפינטי – בקלידים, מרק אסטון – תופים, סטיב גולד – שירה. הלהקה הוציאה 5 אלבומים עד 1975, שנה בה התפרקה.

And when you climb/ into your bed tonight

And when you lock/ and bolt the door

Just think of those/ out in the cold and dark

’cause there's not enough love to go round

[chorus:]

And sympathy/ is what we need my friend

And sympathy/ is what we need

And sympathy/ is what we need my friend

’cause there's not enough love to go round

no there's not enough love to go round

Now half the world/ hates the other half

And half the world/ has all the food

And half the world/ lies down and quietly starves

’cause there's not enough love to go round

ציפור נדירה Sympathy

Marillion – Sympathy