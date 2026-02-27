“תביטי בך” של רומי אטון הוא שיר של מהלך מוזיקלי ורגשי מעניין : הוא מתחיל כהתכנסות פנימית כמעט מדיטטיבית, ואז מחליף שני הילוכים לפזמון בתנועת סמבה-סווינג מפתיעה, כמעט מנוגדת למה שנאמר במילים.

הבתים בנויים סביב תחושת עומס מודרני: “למצוא אותי בתוך הרעשים / תוך כדי תנועה” זה עולם של רעש חברתי, תדמיתי, צורך להרשים, זהות שמתפזרת החוצה השירה השקטה והנוגה בבית הפותח אינה מקרית – היא מדמה קול פנימי שמנסה לשרוד בתוך מציאות צועקת. השורה “האמת שקטה היא כמו נביעה של מים” היא תפיסה כמעט פילוסופית: האמת אינה מתחרה ברעש – היא פשוט קיימת מתחתיו.

ואז מגיע המהלך החריג – במקום פזמון מתפרץ דרמטית או עצוב יותר, השיר נכנס לגרוב סמבה-סווינגי, תנועתי וחם. המוזיקה כאילו אומרת ההתבוננות פנימה אינה שקיעה אלא שחרור. המסר הופך מניתוח עצמי לריקוד עם עצמך.

המילים בפזמון פשוטות מאוד, כמעט חוזרתיות מדי: "תביטי בך / כי אין ברירה". זו לא כתיבה נרטיבית אלא מנטרית. החזרה יוצרת תחושת טיפול עצמי, דיבור פנימי, תרגול רגשי, כמו משפט שאומרים לעצמנו עד שהוא מתחיל להאמין.

אחד ההיבטים היפים בשיר הוא היעדר דרמה חיצונית: אין אהוב, אין שבר זוגי, אין אויב ברור. המאבק הוא פנימי בלבד. “מבט פנימי מבלי להאשים”.זה כמעט אנטי-פופ ישראלי, שנשען לרוב על אשמה, פרידה או כאב רומנטי. כאן הריפוי מגיע מקבלה עצמית, לא מניצחון.

המעבר לסמבה עלול להרגיש לחלק מהמאזינים כמעט “שמח מדי” ביחס לטקסט, אבל דווקא במהלך הזה טמון האומץ – השיר טוען שגילוי עצמי לא נשמע כמו בלדה עצובה אלא כמו גוף שמתחיל לזוז שוב.. זו מוזיקה של החלמה, לא של משבר. זו הלחנה שמשרתת משמעות, פזמון קליט בלי להיות שטחי, קול עדין שמחזיק אינטימיות. עיבוד יפהפה לחליל מאלתר.

“תביטי בך” של רומי הוא שיר על פעולה שקשה יותר מכל דרמה חיצונית – להישאר לבד עם עצמך בלי לברוח. המבנה המוזיקלי מספר את הסיפור טוב מהמילים: שקט-בלבול -תנועה -קבלה. זה לא שיר שמכוון ללהיט, אלא שיר שמבקש לעצור רגע ולהקשיב פנימה. הפנים – יפהפה.

Romi תביטי בך

למצוא אותי בתוך הרעשים

תוך כדי תנועה

מה אמיתי ומה כדי להרשים

רק אני רואה

כל כך פשוט להתבלבל

משקרים שצועקים עלי חזק

והאמת שקטה היא כמו נביעה של מים

ותראי אותה רק אם

תביטי בך

תביטי בך

כי אין ברירה

אז תביטי בך

מבט פנימי מבלי להאשים

לראות אותי יפה, יפה

כשמסביב יש אנשים קשים

תוסיפי עוד אהבה

כלכך פשוט להתבלבל

משקרים שצועקים עלי חזק

והאמת שקטה היא כמו נביעה של מים

ותראי אותה רק אם תביטי בך

אז תביטי בך

כי אין ברירה אז תביטי בך

תראי אותך כשתביטי בך

ואין ברירה אז תביטי בך

תביטי בך…

כלכך פשוט להתבלבל

משקרים שצועקים עלי חזק

והאמת שקטה היא כמו נביעה של מים

ותראי אותה רק אם תביטי בך

אז תביטי בך

כי אין ברירה אז תביטי בך

תראי אותך כשתביטי בך

ואין ברירה אז תביטי בך

רומי אטון פייסבוק