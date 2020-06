גם ג'ייסון דרולו הולך שבי אחרי אפליקציית טיק טוק ומסמפל להיטו הויראלי של Jawsh 658 שנקרא (Laxed. (Siren Beat, המוזיקאי הניו זילנדי בן ה -17, תלמיד שחתם על עסקת תקליטים עם קולומביה רקורדס. אתה צריך לדעת לאיזו רשת חברתית להתחבר. דרולו הלך כאן על מניפולציה של הלחן לתוך "אהבה פראית" (“Savage Love”) ואז פרסם את השיר תחת שמו שלו ברשת החברתית. ג'ייסון הפך לאחד המתוקשרים בעולם ב- TikTok, וגייס 25 מיליון עוקבים מאז שהצטרף במרץ. המנגינה המקורית, שימשה אתגר ריקודי ב – TikTok,

החיבור האפקטיבי הוא שילוב של רגאגטון, עם אמריקה הלטינית,מתכתב עם הסצינה החזותית שעובדת בטיק טוק, כאשר המשתמשים חוגגים את המסורת שלהם בריקודים ובתלבושות המשקפות את שורשיהם. דרולו ללא ספק השיג את המטרה.

If I woke up without ya/ I don't know what I would od

Thought I could be single forever ’till I met you/ Usually don't be fallin' be fallin' first

You gotta way of keeping me comin' back to back/ I just found out the only reason that you lovin' me

Is to get back at your ex looover but before you leave/ Usually I would never would never even care

Baby I know she creepin' I feel it in the air

Every night and every day/ I try to make you stay/ But your

Savage looove/ Did somebody, did somebody/ Break your heart?

Lookin' like an angel/ But your savage looove/ But when you kiss me

I know you don't give two fucks/ But I still want that

Your savage looove

Your savage looove-looove-looove/ Your savage looove-looove-looove

You could use me/ Cos I still want that your savage

Jason Derulo – Savage Love

(Jawsh 685 – Laxed (SIREN BEAT

