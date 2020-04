האם בונו נסחף כשכינה את "סיסור סיסטרס" Scissor Sisters – "להקת הפופ הטובה בעולם"? הם מיישמים נוסחת eclectic dance-pop-rock, שבה יש מקום גם לדיסקו סוונטיז נוסח הבי-ג'יז – כולל ההרמוניות והפלצטים (שיר שלישי באלבום החדש – Inevitable)

ההרכב הוקם ב-2001. האנשים: ג'ייק שירס Jake Shears – שירה, אנה מטרוניק Ana Matronic, בייבידאדי Babydaddy – מולטי אינסטרומנטלי, דל מרקיז Del Marquis – גיטרה מוביל, בס, רנדי ריל Randy Real – תופים. החבורה התערתה בחיי הלילה של קהילת הגייז בניו-יורק. את שם הלהקה הם לקחו מתנוחה סקסואלית בין שתי נשים לסביות הנקראת Tribadism. בין להיטיהם, שירים אחדים שנחשבים חובה על הרחובות כמו Any Which Way ו – Sex And Violence.

החדש הוא אלבום רביעי, אחרי Night Work המצוין, שיצא ב-2010. סינגל: Only The Horses. אורחים: Azealia Banks בשיר Shady Love. שני אלה נכנסים ללא בעיה לקלאבלנד העולמי מאיביזה ועד ניו-יורק.

הקשבתי ברצף: מסוג האלבומים ה"קיציים" שמגיע בזמן, תערובת מתקתקה של פופ וקצב עדכני מחניפים בשיתוף אמנים מבחוץ – כדי לשדרג את התוצאה הסופית, שונה מהקודם שלהם, שהיה אלבום קונספטואלי יותר. החדש – פופי יותר, קורץ לרחבות יותר.

האלבום נפתח ב – Baby Come Home, שי דאנספלור מובהק, אופטימי, קורץ, תשוקתי. love song בשימוש מודגש בפסנתר ובקולות גבוהים. Keep Your Shoes On הוא דיסקו-פאנקי שונה לחלוטין מקודמו. הסינגל Only The Horses הוא חזרה לפסנתר בסגנון סינת' רייב-פופ, שיר מצוין למסיבות, מופק נפלא.

The Year Of Living Dangerously – בלדת טכנו בקצב סלואו, בשירת הפלצט של שירס, ששוב מחזירה לבי-ג'יז, עוד להיט לא קטן באלבום החדש, בעיבוד יפה לכינור. Let’s Have A Kiki הוא דאנס קלאב בסגנון האווירה האפלולי של גרייס ג'ונס עם אנה מטרוניק ("קיקי" הוא בלנג למסיבות קטנות של אחרי הצהריים) ואז הצליל הלטיני הסוחף של .San Luis Obispo

אלבום שופע להיטי רחבות – בקצב, במעטפת המוסיקלית האלקטרונית, בצליל העדכני, בביצועים התיאטרליים, במאפיינים הדי-ג'איים. להקת הפופ הדאנס הטובה בעולם? למרות שאני מתרחק מסופרלטיבים כמו מאש, בקונטקסט של להקת הדאנס החדש, אני מוכן ללכת על סיסור סיסטרס – להקת החודש בז'אנר הפופ-דאנס-קלאב. הימור – להקת השנה של הז'אנר.

וידיאו: Scissor Sisters- The Secret Life Of Letters

01. Baby Come Home

02. Keep Your Shoes

03. Inevitable

04. Only The Horses

05. Year Of Living Dangerously

06. Let’s Have A Kiki

07. Shady Love

08. San Luis Obispo

09. Self Control

10. Best In Me

11. The Secret Life Of Letters

12. Somewhere

13. Ms. Matronic’s Magic Message

Deluxe Edition – Bonus Tracks:

14. Fuck Yeah

15. Let’s Have A Kiki (DJ Nita Remix)

16. Fuck Yeah (Seamus Haji Remix)

