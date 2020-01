פיליפ בפטיסט, שמו המקורי, נולד בלייק צ'ארלס לואיזיאנה ב-1926. ב-1958 הוא עובד שם כנער שליח. מתאהב בנערה, ורדי מיי תומאס שמה, ומנסה להרשימה באמצעות שיר. "הייתה לי גיטרה, והמילים שצצו מיידית היו 'ים האהבה'. היא לא ממש האמינה לי, אבל אני הרגשתי, שאני יכול לשיר על 'ים האהבה'. זו הייתה הדרך להראות לה כמה אהבתיה" .

קורא מוני גז שמע את בפטיסט שר את השיר, וקישר אותו עם מפיק George Khoury ששכנע אותו להקליט את השיר ולשנות את שמו לפיל פיליפס. השיר שיצא בלייבל העצמאי של המפיק הנ"ל, הצליח בלואיזיאנה, וחברת Mercury Records נכנסה לתמונה והפיצה אותו בכל רחבי ארה"ב. השיר הגיע למקום השני במצעד הסינגלים בשנת 1959. פיליפס טען כי הרוויח מהשיר הזה רק 6,800 דולר, ועיקר האכזבה – לא זכה בנערה האהובה.

ההרמוניה בשיר מבוצעת ע"י קבוצה של חברים שפיליפ הביא לאולפן, ולימד אותם לשיר. הגם שהותיא 4 סינגלים בקריירה שלו, הוא נחשב לזמר של להיט אחד.

לשיר גרסאות נוספות: של דל שנון – מקום 33 ב-1981 ושל ההאנידריפרס The Honeydrippers, שהגיע למקום השלישי בבילבורד ב-1985. רוברט פלנט מ"לד זפלין" הופיע בגרסה שלו עם ההאנדריפרס בתוכניתו של דיוויד לטרמן ב-1984. גם לטום ווייטס יש גרסה, שסוחטת מהשיר את כל במתיקות הרומנטית שלו והופכת אותו אפל ואנטי רומנטי.

Sea Of Love נקרא הסרט בבימויו של הרולד בקר uבכיכובם של אל פאצ'ינו ואלן ברקין (שנת 1989). גרסתו של פיליפס נכנסה לפס הקול שלו.

וידיאו: 1. גרסה מפתיעה של פיל פיליפס שצולמה וקלטה ב-2010, בעת הכנסתו להיכל התהילה של לואיזיאנה. 2. רוברט פלנט וההאנידריפרס בגרסת כיסוי לשיר – 1982.

Come with me, my love

To the sea, the sea of love

I want to tell you how much I love you

Do you remember when we met

That's the day I knew you were my pet

I want to tell you how much I love you

Come with me, to the sea

Do you remember when we met

That's the day I knew you were my pet

I want to tell you how much I love you

Come with me, to the sea

Sea Of Love - Phil Phillips With The Twilights

mute max volume previous play stop next repeat shuffle Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin

דירוג: