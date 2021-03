בחירת השיר (Set Me Free) לאירוויזיון עבור עדן אלנה בעיצומה של המגיפה נראתה כמו ניסיון לחזור בכוח לחיי שגרה. ערוץ 11 עף על עצמו בצורה תמוהה. הצגת כל שיר הפכה למסע מייגע לא מעניין עד חלול אל היוצרים, כאילו מדובר כאן בריאליטי של גמר תחרות הכוכב הבא. חשבתי: המשדר נראה ונשמע ארוך, מאולץ, שטוח. אם אין לכם מה להראות – אל תראו. אין השנה מקום לחגיגות. כל הבלה-בלה-בלה מיותר. גם ההולנדים, שמנסים להרים אירוויזיון אחרי הביטול בשנה שעברה, עדיין לא היו בטוחים לאן המגיפה מובילה אותם ובאיזה פורמט התחרות תשודר אם בכלל.

אבל הנה: יש מה להראות לעולם. לא רק השיר שנבחר הוא מכוון מטרה. גם הקליפ. למרות אינסטנט טקסט, השיר נשמע דיתם נ' בלוז מהוקצע בכל פרמטר – מקצבים מתחלפים, ביטים עדכניים, אנרגתיות אפקטיבית. הפקה מהודקת. ביצוע מהוקצע של עדן אלנה. הקליפ מלוטש לעילא בכוריאוגרפיה, בתפאורה, הגם שמבחינת תוכן – סתמי למדי. עדן אלנה – זמרת יוצאת מן הכלל לצרכי תחרות בינלאומית. מה עכשיו? שכבר נגמור עם זה. שישחררו אותה לקריירה רגילה ללא הילת אירויזיונים. הקליפ הזה יעזור לה לצאת מהאזור שבשבילו היא עובדת בשנים האחרונות! The clip will set her free.

Set Me Free הקליפ של עדן אלנה לאירוויזיון בימוי: נמרוד פלד צלם ראשי: מישה קמינסקי





Take a look what we've become/ It's been so long

Getting you out of my life/ I feel so strong

Set me free/ Feel my beating heart in perfect/ Harmony

Don't let me down

I'ma I'ma Ah/ I’ma I’ma Ah

Feeling like in prison/ Looking for the reason

I don't wanna say goodbye

Feels like no tomorrow/ Everywhere that I go

Babe I'm gonna lose my mind

Just another story/ Tell me not to worry

And everything will be just fine

Used to be your treasure/ Now I'm gone forever

Think I'm going back in time

Set me free/ Feel my beating heart in perfect/ Harmony

Don't let me down

