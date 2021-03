Side By Side המפגשים הגדולים של הג'אז: רעיון האוסף: ענקי ג’אז שהקליטו זה לצד זה. מה שמענג במפגשים כאלה – ג'אז ישן שאינו מתיישן, ואתם יכולים לעשות שימוש בכל קלישאה מלא נס ליחם ויין נושן שמשתבח עם הזמן. לשמוע את בן וובסטר נגן הטנור הגדול מגובה על ידי שלישיית אוסקר פיטרסון ב- How Deep Is The Ocean. הקלטה מ-1959 שעברה דיגטיציה, ונשמעת חבל"ז במערכת טובה. לשמוע את אלה פיצג'ראלד עם התזמורת הגדולה של הפסנתרן קאונט בייסי בהקלטת אולפן מ-1963 של Shiny Stockings בעיבוד קווינסי ג'ונס.

לשמוע את הקול המלנכולי הנמוך העשן של שירלי הורן מלווה ע"י צליל החצוצרה המהרהר של מיילס דיוויס ב – You Won't Forget Me, הקלטה מ-1990. בקצב נינוח מאוד, בעיבוד המאפשר שפע של מקום למוסיקה לנשום. לשמוע את ביל אוואנס בפסנתר ושלישייתו (אדי גומז בבס, מארטי מורל בתופים) מנגן But Beautiful בהשראה ענקית עם סטן גץ בסקסופון טנור אינטימי. לשמוע את הסקסופוניסט ג'וני הודג'ס , גרסה ל- I Got It Bad מאת דיוק אלינגטון, סולו סקסופון אלט נדיר בעיבוד בילי סטרייהורן אליו מצטרפים חצוצרות, טרומבונים וסקסופונים מהתזמורת של אלינגטון, מנגנים הרמוניות תומכות במנגינה שלו, כאשר הפסנתר מוסיף מעט פיסות אימפרוביזציה על גבי מנגינת הסקסופון.

לשמוע את "They Say It's Wonderful" של אירוווינג ברלין בקול הבריטון המונומנטלי של ג'וני הרטמן בדואט עם הסקסופון של ג'ון קולטריין בהקלטה מ-1963 עם מקוי טיינר בפסנתר, ג'ימי גאריסון בבס ואלווין ג'ונס בתופים. לשמוע את לסטר יאנג בטנור סקסופון והארי אדיסון בחצוצרה מנגנים That's All מתוך האלבום Pres and Sweets משנת 1955 עם אוסקר פיטרסון בפסנתר, הרב אליס בגיטרה, ריי בראון בבס, באדי ריץ' בתופים. רשימה מונומנטלית של ג'אז במיטבו, מפגשי פסגות, שמעניקים למוסיקה הזו חותם קלאסי.

1. Ben Webster + Oscar Petersoon – How Deep Is The Ocean

2. Ella Fitzgerald + Count Basie – Shiny Stockings

3. Sonny Stitt + Sonny Rollins + Dizzy Gillespie – On The Sunny Side Of The Street

4. Sarah Vaughn + Clifford Brown – It's Crazy

5. Stan Gettz + Joao Gilberto + Antonio Carlos Jobim – Grand Amor

6. Coleman Hawkins + Ben Webster – La Rosita

7. Charlie Haden + Stephan Grappelli – Where Are You My Love

8. Buddy DeFranco + Oscar Peteson – They Can't Take That Away From Me

9. Louis Armsrong + Ella Fitzgerald – Can't Be Friends

10. Wes Montgomry + Wynton Kelly – Four On Six

11. Shirley Horn + Miles Davis – You Won't Forget Me

12. Bill Evans + Stan Getz – But Beautiful

13. Johnny Hodges + Billy Strayhorn – I Got It Bad

14. John Coltrane + Johnny Hartman – They Say It's Wonderful

15. Lester Young + Harry Edison – That's All

וידיאו 1: בן וובסטר ואוסקר פיטרסון הנובר 1972

וידיאו 2: סוני סטיט סוני רולינס דיזי גילספי – On The Sunny Side Of The Street