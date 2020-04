הספירצ'ואל האפרו-אמריקני, משירי העצב והדיכאון היפים והכואבים שנוצרו, עוסק בתקופת מלחמת האזרחים בארה"ב ומתאר את ייסורי העבדים שנקרעו ממשפחותיהם, ממולדתם ואפילו מזהותם שלהם. פול רובסון, עורך-דין לשעבר שהפך שחקן, הקליט את השיר העצוב בקול הבריטון העמוק שלו. רובסון היה בנו של עבד בורח והתמודד עם דעות קדומות גזעניות בתקופתו היותו ספורטאי כוכב באוניברסיטת רוטגרס.

השיר הוא ביטוי לכאב וייאוש שמעביר את חוסר האונים של ילד שנקרע מאמו או מהוריו. אחת הפרשנויות אומרת כי החזרה על המילה "לפעמים" מציעה מידה של תקווה, מכיוון שהיא מרמזת שלפחות "לפעמים" הזמרת אינה מרגישה כמו ילדה נטולת אם.

זמר הפולק ריצ'י הייוונס, סגר את המופע שלו בוודסטוק במנגינה מאולתרת ששמה "Freedom" , הבנויה על הלחן של "ילד חסר אם". הוא נזכר במנגינת גוספל ישנה שסבתו נהגה לשיר לו בילדותו בברוקלין. זמרת הגוספל, מהליה ג'קסון, שרה את השיר יחד עם "Summertime" של גרשווין מהמחזמר Porgy & Bess.

הזמר האירי ואן מוריסון שר גרסת כיסוי לשיר באלבומו Poetic Champions Compose משנת 1987. בריאן הינטון בספרו Celtic Crossroads ציין כי לואן מוריסון, השיר הזה היה כמו 'Mother Ireland', ארץ שאליה התגעגע בכאב, שנשמע בקולו.

**** ספיריצ'ואלים (הידועים גם בשמות Negro spirituals, אוSpiritual music, או African-American spirituals הוא ז'אנר שירים שמקורם בארצות הברית ונוצר על ידי אפריקאים אמריקאים. הספיריצ'ואל היה במקור מסורת בעל פה שהקנה ערכים נוצריים תוך תיאור של תלאות העבדות. למרות שההספיריצ'ואל היו במקור שירים מונופוניים ללא ליווי, הם התפתחו לעיבודי מקהלה הרמוניים.

Richie Havens Sometimes I Feel Like A Motherless Child

"Gospel Part 1" by Elvis Presley from 68 Comeback Special – בסרט הדוקומנטרי משנת 1968, אלביס פרסלי ודרלין לאב שרו זאת כחלק ממחרוזת שירי ספיריצ'ואל.

Sometimes I feel like a motherless child/ Sometimes I feel like a motherless child

Sometimes I feel like a motherless child/ A long ways from home/ A long ways from home/

Sometimes I feel like freedom is near/ Sometimes I feel like freedom is near

Sometimes I feel like freedom is near/ But it's so far aways, it's so far aways

Sometimes I wish dat I cou'd fly/ Sometimes I wish dat I cou'd fly/ Sometimes I wish dat I cou'd fly

Like dem birds in the sky/ A liddle bit closer to hooome

Sometimes I feel like I'm almos' gone/ Sometimes I feel like I'm almos' gone/ Sometimes I feel like I'm almos' gone

Way up in de heab'nly land/ Way up in de heab'nly land

Sometimes I feel like a motherless child/ Sometimes I feel like a motherless child

Sometimes I feel like a motherless child

A long ways from home/ There's praying everywhere

Writer/s: EARL WALTER BROWN

