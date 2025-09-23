פרוג רוק הוא מוזיקת ​​רוק שמעזה להיות מורכבת יותר, אמנותית ודמיונית יותר. הוא מותח את גבולות מה שרוק יכול להיות – מבחינה מוזיקלית וקונספטואלית.

האוסף שיצא ב-1992 (עריכה: צ'רלי סלומון, רן עצמון) סימן ניסיון לתעד ולהציג את רוח "הרוק המתקדם" – לאוהבי הז'אנר בישראל. ברשימת 11 להקות ואמנים יס, ג'נסיס, אמרסון לייק ופאלמר, ריק ווייקמן, קינג קרימזון, מאנפרד מאן, ג'טרו טאל, ווישבון אש, רוקסי מיוזיק, ואן דר גראף ג'נרייטור, גרינסלייד.

חלק מהבחירות נתפסות כ"לא לגמרי פרוג" או שייכות לגבול הדק בין פרוג לרוק "קלאסי" או “להיטי‑רוק עם נגיעות פרוג”.

'פרוג רוק", קיצור של "רוק מתקדם", הוא ז'אנר של מוזיקת ​​רוק שצמח בסוף שנות ה-60 ותחילת שנות ה-70, בעיקר בבריטניה. הוא ידוע כסוג שאפתני, ניסיוני ומורכב יותר ממוזיקת ​​רוק טיפוסית. השירים לרוב ארוכים ומורכבים ממספר קטעים, דומים יותר למוזיקה קלאסית מאשר לרוק רגיל עם פזמון. מאופיינים בשינויי סולם וסולואים אינסטרומנטליים ארוכים.

תור הזהב של הז'אנר: 1969–1977. לאחר עלייתו של פאנק רוק בסוף שנות ה-70, הפרוג ירד בפופולריות שלו כי נתפס כ"מנופח" או "אליטיסטי" מדי.

מוזיקה פרוג משולבת לעתים קרובות רוק עם מוזיקה קלאסית, ג'אז ואפילו פולק., שימוש בכלים קלאסיים (חליל, כינור, מלוטרון וכו') והרמוניות מורכבות. אלבומים עשויים לספר סיפור או להסתובב סביב נושא מרכזי (אלבומי קונספט). המילים עוסקות לעתים קרובות בפילוסופיה, מדע בדיוני, פנטזיה או רעיונות מופשטים -פחות באהבה ובמערכות יחסים.

להקות פרוג התנסו בטכניקות אולפן, צלילים מרובים ושיטות הקלטה יוצאות דופן., בשילובים של סינתיסייזרים, אפקטים קוליים או תזמורות.

האוסף מייצר חלקית מאוד את הזאנר, ועדיין כאוסף "פרוג רוק" הוא מן התם היחיד שראה אור בישראל.

Spirits in the Night רוחות בלילה תור הזהב של הרוק המתקדם Yes feat. Bill Bruford – Yours Is No Disgrace

ELP – Lucky Man