הבלדות הגדולות של הג'אז Strange fruit

בילי הולידיי באחת הבלדות הגדולות בתולדות הג'אז. השיר על "הפירות המוזרים" נכתב ע"י מורה יהודי, פעיל חברתי מניו-יורק למען זכויות האדם, אבל מירופול שמו (Abel Meeropol), שהביע הזדעזעותו אחרי שראה תצלום של לינץ' במגזין לזכויות האדם – שני אנשים שחורים תלויים על עץ במריון, אינדיאנה. הלינץ' התרחש ב-7 באוגוסט 1930. שני התלויים הללו הם ה – "פירות המוזרים" שבשיר.

השם המקורי של השיר היה Bitter Fruit. הוא נכתב כפואמה, שהתפרסמה ב-1937 בחוברת של איגוד המורים בניו-יורק. אחרי שחוברה לו מוסיקה, הוא הושר בקרב חוגי שמאל בניו-יורק, גם ע"י הזמרת השחורה לורה דונקן. בילי הולידיי, שפרשה באותה תקופה מלהקתו של ארטי שאו, קיבלה את השיר וניסתה אותו על קהל מצומצם ב"קפה סוסייטי". הגרסה שלה היא שהפכה את השיר לאחת הבלדות הנחשבות והמושמעות ביותר במוסיקה האמריקנית. הולידיי נהגה לסיים את הופעותיה בשיר הזה. מגזין "טיים" כינה את השיר "פרופגנדה מוסיקלית" כאשר הוא יצא בשנות ה-30, ואילו ב-1999 הכתירו – "השיר של המאה".

** למטה – צילום התלייה שזיעזע את כותב השיר אבל מירופול.

וידיאו: Billie Holiday – "Strange Fruit" Live 1959

** על המוסיקה של בילי הולידיי

Southern trees bear strange fruit,

Blood on the leaves and blood at the root,

Black bodies swinging in the southern breeze,

Strange fruit hanging from the poplar trees.

Pastoral scene of the gallant south,

The bulging eyes and the twisted mouth,

Scent of magnolias, sweet and fresh,

Then the sudden smell of burning flesh.

Here is fruit for the crows to pluck,

For the rain to gather, for the wind to suck,

For the sun to rot, for the trees to drop,

Here is a strange and bitter crop.

https://www.youtube.com/watch?v=GgnJ-gyIR3U