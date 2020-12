Summertime השיר ה"מכוסה" ביותר במוסיקה

אם רוצים שיעור במוסיקה השוואתית, לכו אל "סאמרטיים", Summertime, "עונת קיץ", קלאסיקת מוסיקה אמריקנית, שזכתה לאלפי ביצועים בכל סגנון מבלוז, פופ, ריתם נ'בלוז, גוספל ועד ג'אז

איפה זה התחיל? המוסיקאי ג'ורג' גרשווין קרא את "פורגי ובס" של דיבוז הייוורד שהתפרסם בשנת 1926, אז נקרא "פורגי" בלבד, שעוסק בחייה של קהילה שחורה בצ'רלסטון, דרום קרוליינה. הייוורד עצמו הפך את הסיפור המבוקש (כספר) למחזה בברודוויי – ללא מוסיקה.

גרשווין האמין כי הסיפור מתאים להפקה מוסיקלית. יחד עם אחיו איירה הוא הפך את הסיפור למחזמר ב-1935. הצגת הבכורה הרשמית של המחזמר הועלתה בתיאטרון "אלווין" ב-1935. המחזמר הפך גם לסרט ב-1959 בכיכובם של סידני פואטייה, דורותי בנדריג', סמי דיוויס ג'וניור ודיאן קרול.

השיר "סאמרטיים" הוא המפורסם בין שיריו של המחזמר, במיוחד כשיר ערש, שעליו גדלו הרבה ילדים, אבל גם בגרסאות אחרות, בסגנונות שונים, במקצבים שונים. זהו השיר ה"מכוסה" ביותר בהסטוריה של המוסיקה – כ-2000 הקלטות שונות. בין הבולטות – בילי הולידיי, אלה ולואיס, ג'ניס ג'ופלין עם Big Brother & the Holding Company בגרסת הבלוז-רוק הנועזת ביותר לשיר, נינה סימון, מאהליה ג'קסון, מיילס דיוויס, ג'ון קולטריין, פרנק סינטרה, אנג'ליקה קידג'ו. בין הגרסאות המצליחות – זו של זמר וקלידן הריתם אנד בלוז בילי סטיוארט מ-1966 בהשתתפות מוריס וייט, האיש לעתיד של "אדמה, רוח ואש" – על התופים. גם גרסתה המצוינת של פנטסיה ברינו בתוכנית "אמריקן איידול" ב-2004, שהציגה את השיר לדור חדש של מאזינים.

Summertime – מילים

Summertime,

And the livin' is easy

Fish are jumpin'

And the cotton is high

Oh, Your daddy's rich

And your mamma's good lookin'

So hush little baby

Don't you cry

One of these mornings

You're going to rise up singing

Then you'll spread your wings

And you'll take to the sky

But until that morning

There's a'nothing can harm you

With your daddy and mammy standing by

Summertime,

And the livin' is easy

Fish are jumpin'

And the cotton is high

Your daddy's rich

And your mamma's good lookin'

So hush little baby

Don't you cry

לנה דל ריי שרה Summertime

וידיאו 1: מאהליה ג'קסון – Summertime

וידיאו 2: פנטסיה ברינו – Summertime

וידיאו 3: אלה פיצ'ג'ראלד – Summertime