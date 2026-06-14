השיר "That’s All I Ask" של נינה סימון יצא לאור ברמיקס חדש של HAAi. הסינגל הוא הפרק האחרון בסדרת Verve Remixed, הסדרה הוותיקה של הלייבל המזווגת הקלטות מהקטלוג של Verve עם מפיקים ודי-ג'ייז עכשוויים.

השם HAAi מתייחס לתקליטנית, מפיקה ויוצרת מוזיקה אלקטרונית אוסטרלית מוערכת מאוד (שמה האמיתי הוא טארין סאוט'רן), הפועלת בעיקר בסצנת ה-Techno וה-House בלונדון. HAAi ידועה ברמיקסים שהיא יוצרת לאמנים אחרים. היא לוקחת שירים של אמנים שונים ומעבדת אותם מחדש בסגנון האלקטרוני, האנרגטי והפסיכדלי המזוהה איתה.

הגרסה המקורית של "That’s All I Ask" הופיעה באלבומה של סימון משנת 1966, Wild Is The Wind. הרצועה החדשה נבנתה סביב קולה של סימון תוך הסרת הליווי המוזיקלי המקורי, והעברת את ההקלטה לסביבה אלקטרונית.

על הרמיקס אמרה HAAi: "בניתי רצועה שלמה סביב השירה של נינה", והוסיפה שהיא רצתה להשאיר מקום לישירות של הביצוע של סימון. הרמיקס יוצא לרגל יום השנה ה-70 להיווסדה של חברת Verve. על פי ההודעה, כניסות חדשות בסדרת Verve Remixed יגיעו מדי חודש עד הסתיו, כאשר מתוכנן אלבום אוסף שיופץ בפורמט דיגיטלי ועל גבי תקליטים. בין התורמים לקמפיין נמנים HAAi, מושאק (Mochakk), סולומון (Solomun), דזירה (DESIREE), אוסטין מילז (Austin Millz), דבלון (dublon), סופרשיי (Supershy), אנטדוט (Antdot) ועוד.

That's All I Ask של נינה סימון עבר רמיקס של HAAi

Nina Simone – That's All I Ask