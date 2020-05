"The SCOTTS" הוא סינגל הבכורה של צמד ההיפ-הופ THE SCOTTS, המורכב מטרוויס סקוט וקיד קודי. השיר עוסק הצמד בצרות העולם כולל אכיפת חוקים וההתנגדות להם. גם שם השיר וגם שם הקבוצה נגזרים משמו האמיתי של קיד קודי, סקוט מסקודי, Scott Mescudi ומשם הבמה של טראוויס. הסינגל שנחשף לראשונה במסגרת המשחק פורטנייט עשה היסטוריה כשלמעלה מ-12 מיליון שחקנים השתתפו בהשמעת הבכורה,

הליווי האינסטרומנטלי של השיר ממוקד סביב סינתיסייזר פריך ומכיל את צליל הבס הכבד שנראה לעיתים קרובות בדיסקוגרפיות של שני האמנים.

בתרבות ההיפ-הופ, המונח “outside” "בחוץ" עשוי להכיל מספר קונוטציות. ראשית, טראוויס אולי מתקשר על סביבתו במדינת יוסטון, טקסס, התנהגות האספסוף, כאוס והברחות סמי. מצד שני,

"בחוץ" יכול להתייחס גם לקודי וגם לטרוויס ששרדו בשולי עסקי ההיפ-הופ. השיר הזה משמש מעין מסלול היכרות עם הקולקטיב שלהם. ובמובנים רבים, כפי שניתן היה לצפות, הוא מטושטש במהותו. אולם בגדול "הסקוטים" מציגים את עצמם כגברים בעלי השפעה ועוצמה. היפ הופ מהוקצע, קליט, רענן קצב טוב שמייצר אווירה, אבל הטקסט לא משהו לרוץ לספר עליו.

Travis Scott

Let's go

Travis Scott Kid Cudi

(We see the hype outside (Yeah

Right from the house, uh

(Took it straight from outside (Yeah

(Straight to the couch (Mm

(We put the mic outside (Yeah

Air this shit out, uh (Mm)

(You lettin' the Scotts outside (Yeah

(We runnin' the scouts (Mm

(Ain't no controllin' the gang (Yeah, yeah, yeah

(They never leave (Mm)

(I got tats over my veins (Yeah

('Cause that what I bleed (Mm

(She drink a lot of the bourbon (Yeah

(Like she from the street, uh (Mm

(We got control of the flows and, huh, uh, uh (Yeah, mm

(We heard that your way went dry (Yeah

(We floodin' the drought, uh (Mm

(Heard that your hood outside (Yeah

We added some routes (Mm)

(We havin' the goods outside (Mm

(Move it in and out (Mm

(You lettin' the Scotts outside (Mm

We runnin' the scouts

דירוג: