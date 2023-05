The Sisters Of Mercy פותחים את סיבוב ההופעות הראשון שלהם מזה 15 שנה

להקת הרוק הגותית האגדית The Sisters Of Mercy פתחו השבוע את סיבוב ההופעות הראשון שלהם מזה 15 שנה. הלהקה הופיעה בפני קהל בהופעות סולד-אאוט ב-פילמור סילבר ספרינג בוושינגטון הבירה, וניגנה סט של 23 שירים שכלל 10 רצועות שטרם נחשפו. הלהקה פתחה עם השיר החדש 'Don't Drive On Ice' לפני שניגנה כמה מהקלאסיקות שלה כמו 'Lucretia My Reflection', 'Temple Of Love', 'More' ו-'Dominion'.

סיסטרס אופ מרסי ממשיכה להתקיים בזכות איש אחד – אנדרו אלדריג' – יישות שמרחפת איפשהו בזמן ומתייצבת תמיד מחדש לכמה לילות ברחבי הכדור. כמעט 19 שנה זה עובד מאז האלבום האחרון. בלי הקלטות חדשות, מרוחקת מתעשיית המוסיקה, ממשיכה את ההצגה של השמונים. גותית, קודרת, חורפית – גם בתאורה האפוקליפטית הערפילית שהופכת אותם יותר צלליות מדמויות.

"סיסטרס אופ מרסי" ההופעה בישראל 2009

"Lucretia & Temple of Love & This Corrosion"

Sisters of Mercy Dominion – live The Fillmore Silver Spring

Don't Drive on Ice