דה וויקנד ואריאנה גרנדה חברו לביצוע הרמיקס של 'שמור את דמעותיך' ‘Save Your Tears’ של דה וויקנד במסגרת פרסי המוזיקה iHeartRadio שנכרכו בתיאטרון דולבי בלוס אנג'לס. דה וויקנד החל החל את ההופעה לבדו על הבמה בפני קהל עוטה מסכות, לפני שגרנדה הצטרפה אליו, שהוסיפה משפט משלה לדואט.

הרמיקס השיתופי יצא באפריל לצד קליפ אנימציה מלווה בסגנון מדע בדיוני. הופעתם בפרסי iHeartRadio היתה גם הופעת הבכורה החיה של הרמיקס.

דה וויקנד היה מועמד לשמונה פרסים במסגרת פרסי iHeartRadio השנה, ובסופו של דבר לקח הביתה שלושה – כולל שיר השנה ואמן השנה הגברי.

הגרסה המקורית של 'Save Your Tears' הופיעה באלבום האולפן הרביעי שלו After Hours, שיצא עוד בחודש מרץ אשתקד.

זו הפעם השלישית שדה וויקנד – בשמו האמיתי הבל טספיי – מבצע את ‘Save Your Tears’ בטקס חלוקת פרסים בשבועות האחרונים. בתחילת החודש הוא ביצע את השיר במסגרת פרסי ה – BRIT הבריטיים, ולאחרונה עבור פרסי המוזיקה של בילבורד, כשהוא שר בחניון בין צי מכוניות בכוריאוגרפיה שנוצרה במיוחד לצורך האירוע.

The Weeknd ו- Ariana Grande מבצעים את 'Save Your Tears'

The Weeknd & Ariana Grande – Save Your Tears (Remix)

*** פרסי המוזיקה iHeartRadio הם פרסי מוזיקה אמנים ושירים שהושמעו לאורך כל השנה ברחבי תחנות הרדיו של iHeartMedia בפריסה ארצית ובפלטפורמת המוזיקה הדיגיטלית של iHeartRadio, של

האירוע, שנוסד על ידי iHeartRadio בשנת 2014, מציג את האמנים והמוזיקה הפופולריים ביותר בשנה האחרונה. הזוכים נבחרים לפי נתוני ביצועים מצטברים, בעוד שהציבור יכול להצביע בכמה קטגוריות.