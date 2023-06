The Weeknd משתף פעולה עם מדונה ופלייבוי קארטי בסרט 'פופולרי'

The Weeknd הוציא סינגל חדש 'Popular' – בהשתתפות מדונה ופלייבוי קארטי. השיר החדש מיועד לסדרת HBO החדשה, The Idol – שבה רואים גם את The Weeknd ( בשם הלידה שלו אבל טספאי) ואת לילי-רוז דפ בתפקידים הראשיים.

'Popular' הוא השיר השני ש-The Weeknd הוציא לקראת סדרת הדרמה הקרובה, . הראשון היה הרצועה שלו 'Double Fantasy', שיצאה בה חבר ל – Future. שני השירים אמורים להופיע באלבום הפסקול של התוכנית, 'The Idol Vol. 1', שייצא בסוף החודש (30 ביוני).

The Idol שיוצאת ב- 4 ביוני, עוקבת אחר סיפורה של מגה-כוכבת פופ פגיעה (בגילומו של דפ) ויחסיה עם גורו העזרה העצמית השנויה במחלוקת (טספאי).

בחודש שעבר, הסדרה עשתה היסטוריה בכך שהפכה לסדרה הראשונה שהוצגה בפסטיבל קאן, שהתקיים במאי 23 . הוקרנו שני הפרקים הראשונים של הסדרה בת שישה פרקים הקרובה. סם לוינסון. הרעיון לסדרה הגיע מ-The Weeknd, שהגיש אותו לבמאי סם לוינסון אותו שכנע שיש לה פוטנציאל הפוך ל"קאלט".

The Weeknd, Madonna, Playboi Carti – Popular