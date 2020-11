The Weeknd על האקדמיה להקלטות: "הגראמי נשאר מושחת"

"הגראמי נשאר מושחת". זו ההודעה שהוציא The Weeknd אחרי פרסום המועמדים לפרסי גראמי ה-63 לשנת 2021. הכוכב פנה לרשתות החברתיות כדי להאשים האקדמיה להקלטות על העדר 'After Hours' מרשימת המועמדים. "הגראמי נשאר מושחת. אתם חייבים לי, למעריצים שלי וגם למי שמצפה לשקיפות בענף …" הוא צייץ.

כישלונו של הזמר לקבל מועמדויות אחת לאלבום שלו ("After Hours") ולסינגל "אורות מסנוורים" ("Blinding Lights") שדורג כמקום הראשון במצעד הבילבורד 200 במשך יותר משלושה שבועות, הוא ההפתעה הגדולה של השנה, גם לאור העובדה שהוא זכה בפרסים בטקס פרסי המוסיקה האמריקאית השנה (American Music Awards) והוכרז כאמן שיופיע במחצית המשחק של הסופרבול 2021. ציליחם פשוטות: The Weeknd היה אמור להיות מועמד גדול בטקס הגראמי הקרוב.

מלבד The Weeknd, אמנים אחרים כמו הארי סטיילס, BTS, לוק קומבס ועוד נדחו מהמועמדויות. סטיילס קיבל מועמדות אחתבקטגוריית אלבומי הפופ הווקאליים הטובים ביותר, אך הוא נעדר בכל ארבע הקטגוריות הגדולות.

עיתונות הפופ והבידור בארה"ב מציינת גם את העדרו של הלהיט "Dynamite" של BTS בקטגורית השירים הגדולים. הלהקה הקוראנית קיבלה מועמדות בקטגוריית הפעת צמד פופ / להקה. אלבומה השני של אמן הקאנטרי לוק קומבס What You See is What You Get זכה השנה בפרסי CMA (של The Country Music Association Awards) והן בפרסי האקדמיה למוסיקת קאנטרי , אך לא זכה באף מועמדות בגראמי.

העדרויות בולטות נוספות משימת המועמדים לגראמי: The Chicks, בוב דילן, סלינה גומז, מק מילר ופופ סמוק.

ביונסה, דואה ליפה, רודי ריץ', טיילור סוויפט, ג'סטין ביבר, בילי אייליש ומייגן די סטליון מובילים את רשימת המועמדים לפרסי גראמי 2021.

The Weeknd – Blinding Lights לא זכה במועמדות