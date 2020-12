The White Stripes הלהיטים הגדולים

האנתולוגיה הרשמית הראשונה אי פעם של הקלטות של צמד הרוק האייקוני, ג'ק ומג ווייט – הלהיטים הגדולים של הווייט סטרייפס מתוך אלבומי הצמד שיצאו בשנים 1999-2007, הוא אוסף מהותי של קריירה המבליטה 26 שירים דרך המנוני מחתרת מוקדמים של שנות האלפיים ועד שירים שנחוגו באיצטדיונים ברחבי העולם.

The White Stripes (הפסים הלבנים) נחשבת ספק אחת הלהקות הגדולות של המאה ה -21, צמד רוק בלוז בלתי מתפשר שיצר משהו שלא דומה לשום דבר.

יריעת השירים רחבה מאוד. בעידן של סטרימינג בו הרעיון של אלבום "Greatest Hits" עשוי להיראות לא רלוונטי, נראה כי זה הזמן להאזין לשירים שאינם ביג היטס (כמו Seven Nation Army) אלא למוסיקה לרוחב ולעומק, ול"וייט סטריפס" יש מה לספק מעבר ל – Greatest Hits. לפיכך, עבור להקה גדולה עם בסיס של מעריצים נאמנים, אוסף הלהיטים הגדולים ביותר מגיע בזמן הנכון.

האלבום משקף את האבולוציה של הלהקה מבלי להפוך לאוסף סינגלים צפוי ומצופה כרונולוגית. החל סינגל הבכורה שלהם ‘Let’s Shake Hands’, ובהמשך ‘The Big Three Killed My Baby’ ו ‘Fell In Love With A Girl’ ועד שירים בקריירה המאוחרת כ-‘I’m Slowly Turning Into You’ ו – ‘Hardest Button to Button’. האלבום מציג את כל הפנים. גם הכי פשוטים.

בסופו של דבר, השפוטים של הווייט סטרייפס לא יקבלו שום דבר שטרם שמעו. מצד שני, יש מצב שמי שלא הכיר אותם, יתאהב בצמד התופים והבס הרועש הזה בגדול. אני התאהבתי מחדש.



The White Stripes – Dead Leaves and the Dirty Ground

*** בשנת 1997 ג'ק ומג ווייט, אח ואחות, טיפסו לעליית הגג בקומה השלישית בביתם בדרום-מערב דטרויט והקליטו גרסת כיסוי פרימיטיבית של "חלום בהקיץ" של דייוויד בואי. במציאות חלופית, זה כל מה שהם היו עושים אי פעם מוזיקלית. האח ניהל חיים ספרטניים כרפד והאחות סיימה בית ספר לקולינריה והמשיכה להכין אוכל מחמם לב.

אבל קרה משהו אחר. הניצוץ יצא משניהם. הגישה הפשוטה של ​​גיטרה-תופים-קול לליל מיקרופון פתחה אותם. הביצועים היו מספיק טובים כדי להמשיך. הם שחררו משחררים שני סינגלים 7 אינץ 'עבור חברת אינדי מקומית. חברת אינדי לא כל כך מקומית הציעה להוציא אלבום באורך מלא.

הם מתחילים להופיע. אלבום נוסף. עוד הופעות. אלבום נוסף. מתחילים לשים לב אליהם. סיבוב הופעות מטורף. עוד אלבומים, שבחים, חלום פרוע אחרי חלום פרוע ביותר מתגשמים.

על אף שג'ק ומג הציגו עצמם מדי פעם כאח ואחות, הזוג היה למעשה נשוי בעבר – ומסמכי הגירושין שלהם אף הודלפו לרשת. בפברואר 2011 הודיע הצמד על פירוק ההרכב.