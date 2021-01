שנתעסק בפילוסופיה? לחיות זה להיות קיים? Titi Woo, ג'ודי לוי בשם הבמה, שר ברגישות את התובנה שלו, על רקע געגועיו לאהוב. מנסה לגעת במהות האובדן-אהבה-חסר. כל מי שקיים אמור להיות קיים, כלומר לגעת בחיים במלואם עכשיו, אבל "קיים" הוא גם במהות הרוחנית של אהבה למישהו שאיננו.

קו התוגה בביצוע הדו-לשוני של טיטי וו – הוא ביטוי מוסיקלי לירי נוגע ומחלחל של התובנה. המוסיקה היא מסוג ההרמוניות שמזכירות את עידן הפרוגרוק. צליל פולק אקוסטי טהור הנעטף במיתרים קלאסיים. טיטי וו נוגע בעידון מופלא בפער בין לחיות ובין להיות. השירה המלנכולית מכילה את עומק התובנה-תחושה.

*** נ.ב לאחר שהוציא את אלבום הבכורה "Pollywogs", אותו כתב והקליט יחד עם אחיו התאום דוד, מוציא טיטי וו (ג'ודי לוי) עם סינגל ראשון – "לכל מי שקיים". זהו שיר פרידה, שנכתב ע"י אחיו התאום דוד, שנפטר זמן קצר לאחר מכן מלוקמיה. השיר הוקלט ע"י המפיק והמעבד המוזיקלי אורי שלזינגר באולפני ניוטון.

דוד ידע שהוא חולה סופני, והרגיש צורך להיפרד ולומר את מילותיו האחרונות. דוד ביקש מג'ודי, שמילות הבית הראשון של השיר יהיו חרוטות על מצבתו וג'ודי אכן מילא את בקשתו.

Titi Woo לכל מי שקיים אנימציה: אנסטסיה מסניקובה

כל מי שקיים אמור להיות קיים/ אחרת הוא לא היה קיים/ לא כל מי שקיים חייב להיות קיים

פחדתי ללחוש לתוך המים

somebody really really loves you/ forever/ who will never let you/ disappear

you're still here everything is perfect/ you're here

כל מי שקיים אמור להיות קיים/ אחרת הוא לא היה קיים/ כל עוד אני קיים/ אני רוצה להיות קיים

למדתי לצעוק אל השמיים

somebody really really loves you/ forever/ who will never let you/ disappear

you're still here everything is perfect/ you're here/ somebody really really loves you/ forever

who will never let you/ disappear/ you're still here everything is perfect/ you're here



Titi Woo Pollywogs

Titi Woo פייסבוק