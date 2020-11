בהוקרה לכהן ואגדת הרגאיי בוב מארלי, אספה פוטומיו 12 מבצעים שונים מהעולם כדי להצדיע למי שהצליח בפרק חייו הקצר (36 במותו) להביא את הרגאיי למאות מיליונים ובד בבד להפיץ באמצעותו מסרים של שלום ואהבה וזכויות האדם.

ארבעים שנה אחרי מותו, מסובבים גלובוס ויוצאים למסע וורלד מיוסיק של שיריו. משתתפים: Refugee All Stars מסיירה ליאונה, פליטים שהוגלו מגינאה במהלך מלחמת האזרחים בארצם. החבורה מבצעת את No Woman, No Cry בהרמוניות אפרו וספירצ'ואל. חבורת האפר פיוז'ן הדרום אפריקאית Freshlyground מגיעה לאוסף עם Africa Unite בשילוב של פולק אפריקני, קוולה (kwela, נגיעות ג'אז. משיבה בשיר רוח חיים רעננה. הזמרת הקוויבקית Caracol – בגרסה חדשה ל – Could You Be Loved – וגם בעיבוד הזה דגש על הרמוניות קוליות. השיר Natural Mystic זוכה לגרסת רגאיי-רוק מענגת של Rebelution מקליפורניה. ומגאנה – Rocky Dawuni שר Sun is Shining בגרסת דאב המוסיפה עוד צבע לגיוון של האוסף היפהפה. Cèu הברזילאית מערבת אלמנטים של בוסה נובה וסול בגרסה שקטה ל – Concrete Jungle. להקת Northern Lights מניו-אינגלנד בשיתוף ג'ונתן אדוארדס עושה את Waiting in Vain בתערובת של בלוגראס, פולק וקאונטרי.

וגם פיוז'ן הודי אפריקני של הלהקה Funkadesi בגרסה לשיר Real Situation, הזמרת והגיטריסטית Robi Kahakalau מהוואי שרה בדיאלקט אפרו קריבי מצוין עם אלמנטים פאנקיים – Do it Twice. הזמרת, סינגרסונגרייטרית הקנדית Julie Crochetière משיבה רוח פולקית ב – Mellow Mood

האוסף נפתח עם להקת הרגאיי Three Plus מהונולולו שמבצעת Is This Love ומסתיים עם החבורה המולטי-אתנית Playing for Change שמחברת כלים שונים, וסגנונות כדי להוציא לפועל את One Love בקטע שיש בו פולק וסול אמריקניים, רגאי ושירה אפריקנית, למעשה תמצית של מה שהופך את האוסף הרב לאומי-תרבותי למלהיב, טעון אווירה אתנית קוסמופוליטית מרגשת.

רגאיי הזרעים וכל השאר – Roots Reggae

1. Is This Love – Three Plus – הוואי

2. Do It Twice – Robi Kahakalau – הוואי

3. Natural Mystic – Rebelution – ארה"ב

4. Could You Be Loved – Caracol – קנדה

5. Concrete Jungle – Ceu – ברזיל

6. Sun is Shining – Rocky Dawuni – גאנה

7. Africa Unite – Freshlyground – דום אפריקה

8. Waiting in Vain – Northern Lights feat. Jonathan Edwards – ארה"ב

9. Mellow Mood – Julie Crochetiere – קנדה

10. Real Situation – Funkadesi – ארה"ב/ הודו

11. No Woman No Cry – Sierra Leone's Refugee All Stars – סיירה לאון

12. One Love – Playing for Change – בינלאומי