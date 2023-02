U2 ההופעות הגדולות שנות השמונים Under a Blood Red Sky

כש-U2 הופיעו באמפיתיאטרון Red Rocks מחוץ לדנוור ב-5 ביוני 1983, מזג האוויר היה כל כך נורא שפחות ממחצית מהקהל שרכש כרטיסים לא הגיע להופעה. שני מופעי הפתיחה בוטלו בגלל בעיות בטיחות. זה לא הרתיע את U2 ובמיוחד את בונו להעלות על הבמה בכל מזג אווויר.

ב- 2004, הגיטריסט The Edge אמר לרולינג סטון שבונו "הפחיד אותי קשות" כשטיפס על מתקן תאורה כדי להניף דגל לבן במהלך "The Electric Co" והתקרב לחוטים החשמל.

האור והחשמל פרצו בגדול מהמופע הזה – עדיין אנשים צעירים, לפני שהם הופכים למגה-כוכבים.

השנים עשו את שלהן. היום יש ל- Under a Blood Red Sky ההופעה החיה שחרשתי בשמונים משמעות כמעט סנטימנטלית-נוסטלגית ועדיין מאוד גם אקטואלית. האלבום הפך לציון דרך בסקירת אלבומי רטרו. ה האם צריכים להקשיב לו רק מתרפקים כמוני?

רבים הניחו שהשיר "גלוריה" היא הוכחה ש-U2 היא/היא להקה נוצרית. השיר עוסק בכניעה לאלוהים (או ל"לורד"). הפזמון, ביטוי ליטורגי בלטינית, בהחלט מחזק את הנקודה עוד יותר. כמובן, גלוריה היא הרבה יותר מהמילים. גלוריה משמשת כחלון ראווה של הלהקה כולה. לאורך כל השיר, אתה שומע כמה מעבודות הגיטרה הטובות ביותר של The Edge.

I Will Follow היה הלהיט ה"גדול" הראשון של U2. זה שיר אישי להפליא, שנכתב על ידי בונו, לאמו שנפטרה. Sunday Bloody Sunday הוא שיר זעם, על אלימות. בונו מציג את הרצועה בצעקה, "השיר הזה הוא לא שיר מורדים, השיר הזה הוא יום ראשון, יום ראשון עקוב הדם!"

Sunday Bloody Sunday הוא אחד השירים הפוליטיים הגלויים ביותר של U2, המילים שלו מתארות את האימה בתקרית יום הדמים בדרי ב-1972, שם חיילים בריטיים ירו והרגו מפגינים לא חמושים למען זכויות האזרח. למעשה זה שיר של שלום שקורא לאי אלימות למרות הצורך להגיב באלימות לעוולות. מהשירים הכי טעונים רגשית של U2, ואחד השירים הכי חשובים שלהם.

The Electric Co נראה כמו שיר אקראי באלבום – מה הקשר של "ילד טיפש" לחברת חשמל? התברר שהשיר הוא למעשה קיצור של טיפול במכות חשמל. U2 כתבו את השיר לאחר שחבר שלהם ניסה להתאבד. עם המידע הזה – אפשר לקרוא את רוב השיר מנקודת מבטו של פסיכיאטר מוזיקלית, בולטת גיטרה של The Edge. אנחנו שומעים צווחה בקול גבוה – כאילו הגיטרה מקבלת את הטיפול בפרכוסים חשמליים. הגיטרה משמשת כקול שני בשיר – קולו של "הילד הטיפש".

יום השנה החדשה (New Year’s Day) משמש כרמז תנכי שהפך לקריאה לאחדות ולשלום. השיר משתמשות בתיאור של גן העדן החדש של ספר ההתגלות, וליתר דיוק, כדור הארץ החדש. השיר מעלה שאלה: אז למה אנחנו לא יכולים לקבל את זה עכשיו? מדוע אין לנו שלום? השיר נוצר בהשראת תנועת הסולידריות הפולנית של תחילת שנות ה-80. החלק הכי בולט ובלתי נשכח בשיר: צליל הפסנתר המתלווה לבס של אדם קלייטון. הם מתמזגים כל כך טוב – כאילו הם אומרים שהפכים יכולים להתקיים במקביל.

"40" הוא המזמור הארבעים בספר תהילים ועוסק בשיר הלל ותפילה לעזרה. זהו שיר פשוט, במרכזו אלוהים, שלום, אהבה וטוב למרות הבעיות של העולם הזה המתוארת לאורך האלבום. "40" מעלה את השאלה "כמה זמן אצטרך לשיר את השיר החדש הזה?" זוהי כמיהה ל"יום השנה החדשה", לשלום עם "התוכנית הגבוהה יותר". מבחינה מוזיקלית, "40" מרגיע ואפילו קצת מרגיע. תופים איטיים – קווי בס נימוחים וגיטרה חשמלית כמעט מושתקת, "40" נשמע מרגש בסוף – אחרי שהלהקה עזבה את הבמה והקהל עדיין שר את הפזמון.

אם U2 היו מוציאים את Under a Blood Red Sky היום, יספק אם מעריצים נאמנים של של הלהקה היו הולכים עליו. הסגנון של U2 השתנה, והוא בהחלט הפך מלוטש יותר עם השנים, תהליך טבעי שיקרה אחרי 40 שנה.

ובכל זאת, הנושאים של "תחת שמיים אדומים מדם" (שלום, אהבה והרמוניה, אי צדק ואי אלימות.) לעולם לא יאבדו אקטואליותם, בטח השורה הנבואית ביותר של האלבום מגיעה מ- Sunday Bloody Sunday. על מציאות שבה "עובדה היא בדיה, וטלוויזיה היא ריאליטי", עם כל המשמעות חדשה בעידן של "חדשות מזויפות".

