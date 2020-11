Unforgettable הקולות הגדולים של הג’אז

נוסחת ג’אז ווקאלי אולד-פאשן, אינטימי-רומנטי, שזה סווינג ברוטב שמלץ, מוכיחה עצמה בחנויות. זה אומר: שמענו כבר הכל, אבל יש מקום לעוד מיקבץ. נט קינג קול ב"לט דר בי לאב". דיאנה קראל אינטימית ב"לטס פייס דה מיוסיק", שירלי הורן, יותר סווינגית, מבקשת "בוא רקוד איתי". דיאנה וושינגטון שואלת "מה משנה יום" ושרה ווהן עושה "מיסטי". אלה בדואט עם לואיס "הם לא יכולים לקחת זאת ממני". אטה ג’יימס שרה AT LAST. נינה סימון שרה Love Me Or Leave Me באלתור סולו פסנתר על הפוגה בדו מז'ור של יוהן סבסטיאן באך, מזכירה את אהבתה למלחין ואת לימודיה במסלול ל הקלאסי בבית הספר למוזיקה ג'וליארד.

זה אוסף משולש של מלחינים גדולים מאירווינג ברלין, קול פורטר ועד גרשווין, גם של זמרות גדולות מבילי הולידיי, שהכילה חיים שלמים בקול אחד ספוג כאב, אלה פיצ'ג'ראלד, שהדביקה את מאזיניה בחדוות השיר שלה, בנוכחות ובכאריזמה שלה, שרה ווהן – הוקליסטית המושלמת, בעל הטכניקה המוסיקלית המבריקה, נט קינג קול, הראשון שהמציא את התפיסה המודרנית של הטריו, פסנתרן בעל מגע אלגנטי גמיש גם כזמר בעל אינטונציה בהירה ןאוורירית. דיאנה וושינגטון, מלכת בלוז, בעלת ויבראטו ייחודי, אניטה או'דיי בעלת הסגנון הטהור, שליטה ולהיטות ביצועית, הלן מריל בעלת הכישרון להעניק עומק לשירת הג'אז שלה. כרמן מקריי – פסנתרנית מצוינת, שגווני קולה העניקו מימד תאטרלי לשיריה.



Unforgettable 1

1. Cheek To Cheek – Ella Fitzgerald & Louis Armstrong

2. Love Me Or Leave Me – Nina Simone

3. Hit The Road, Jack – Shirley Horn

4. Let's Do It (Let's Fall In Love) – Dee Dee Bridgewater

5. Mad About The Boy – Dinah Washington

6. Summertime – Louis Armstrong & Ella Fitzgerald

7. Corcovado – Stan Getz & Joao Gilberto

8. My One And Only Love – John Coltrane & Johnny Hartman

9. Lullaby Of Birdland – Sarah Vaughan With Clifford Brown

10. Let's Fall In Love – Louis Armstrong

11. Lady Sings The Blues – Billie Holliday

12. Everything Happens To Me – Chet Baker

13. Fly Me To The Moon – Anita O'Day

14. Dream A Little Dream Of Me – Ella Fitzgerald & Count Basie

15. Stormy Weather – Etta James

16. Unforgettable – Oscar Peterson

17. I Only Have Eyes For You – Billie Holiday

18. My Funny Valentine – Hellen Merrill

19. Tea For Two – Blossom Dearie

20. Ev'ry Time We Say Goodbye – Carmen McRae



Unforgettable 2

Nat King Cole & George Shearing – Let There Be Love

2. Diana Krall – Let's Face The Music And Dance

3. Shirley Horn – Come Dance With Me

4. Dinah Washington – Makin' Whoopee

5. Mel Torme – Too Close For Comfort

6. Ella Fitzgerald & Louis Armstrong – They Can't Take That Away From Me

7. Etta James – At Last

8. Helen Merrill – How Insensitive

9. Julie London – Cry Me Of A River

10. Louis Armstrong – Cry Me Of A River

11. Dee Dee Bridgewater Feat. Wynton Marsalis – I'm Beginning To See The Light

12. Dinah Washington – What A Diff'rence A Day Made

13. Saraj Vaughan – Misty

14. Aniya O'day – That Old Feeling

15. Margaret Whiting – Let's Begin

16. Jack Teagarden – Cottage For Sale

17. Chet Baker – When Your Lover Has Gone

18. Dorothy Dandridge Feat. The Oscar Peterson Trio – How Long Has This Been Going On

19. Billie Holiday – That Old Devil Called Love

20. Ella Fitzgerald – The Man I Love

Unforgettable 3

1. Dinah Washington – Everybody Loves Somebody

2. Nina Simone – My Baby Just Cares For Me

3. Peggy Lee – Fever

4. Helen Merrill & Clifford Brown – You'd Be So Nice To Come Home To

5. Elle Fitzgerald – It's Only A Paper Moon

6. Nat King Cole – Nature Boy

7. Billie Holiday – God Bless The Child

8. Ella Fitzgerald – Blue Moon

9. Fred Astaire – I Won't Dance

10. Louis Armstrong & Billie Holiday – You Can't Lose A Broken Heart

11. Louis Jordan – Is You Is Or Is You Ain't

12. – Blue Skies

13. Astrud Gilberto – The Shadow Of Your Smile

14. Diane Schuur – Crazy

15. (Etta James – These Foolish Things (remind Me Of You

16. Johnny Hartman – In The Wee Small Hours Of The Morning

17. Chet Baker & Ruth Young – Autumn Leaves

18. Louis Armstrong – What A Wonderful World

Louis Armstrong – What a wonderful world